Hansi Flick ya tiene once para el Clásico

El FC Barcelona afronta esta noche un Clásico con aroma de título. Con la posibilidad de ganar la Liga y mirando de frente a un Real Madrid herido tanto en lo deportivo como en lo social, los de Hansi Flick reciben al conjunto blanco en un duelo que puede marcar el desenlace definitivo del campeonato. Así pues, al Barça le vale un empate para proclamarse campeón y, de paso, hundir todavía más a un Madrid muy tocado tras el incidente protagonizado por Tchouaméni y Valverde.

Flick, que solo tiene la baja de Lamine Yamal, tiene mucho donde elegir aunque parece, según lo probado en el entrenamiento, que apostará por la continuidad para un partido definitivo. Lo que está claro es que Joan García será el encargado de defender la portería azulgrana. El guardameta ha sido uno de los futbolistas más fiables del equipo durante toda la temporada y está cerca de ganar su primer Zamora.

En defensa, Cancelo ocupará el lateral izquierdo. El portugués comenzó el año dejando ciertas dudas, especialmente en tareas defensivas, pero con el paso de los meses ha encontrado continuidad y se ha ganado el respeto de la afición por su crecimiento y regularidad. El centro de la zaga debe ser para la pareja que ha dado estabilidad en los últimos meses, la formada por Cubarsí y Gerard Martín. La duda está en el lateral derecho entre Eric Garcia y Jules Koundé, con ventaja para el francés, pues es el mejor hombre para marcar a Vinicius.

En el centro del campo, estarán Pedri y Gavi. El canario continúa siendo el gran generador de fútbol del equipo, mientras que Gavi ha regresado de su lesión en un excelente estado de forma. Por delante suyo, Dani Olmo.

En ataque aparecían incógnitas, pero parece que se han resuelto en los últimos días. Roony Bardghji parte con ventaja en el extremo derecho y tendrá una gran oportunidad tras la lesión de Lamine Yamal. Rashford jugó bien en Pamplona en esta demarcación, pero el inglés pinta a empezar el Clásico en el banquillo. Como referencia ofensiva, todo parece indicar que estará Robert Lewandowski, protagonista esta semana por la visita de su agente a Barcelona y las reuniones con el club para decidir su futuro. En la izquierda, Fermín apunta al once por méritos propios.