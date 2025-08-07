FC Barcelona
Hansi Flick, nominado al Trofeo Johan Cruyff
El técnico del FC Barcelona es uno de los cinco candidatos a obtener el galardón que le certifica como el mejor entrenador de la temporada
Este jueves también se han dado a conocer los cinco candidatos al Trofeo Johan Cruyff, que premiará al mejor entrenador de la temporada 2024/25, tanto en la categoría de fútbol masculino, como en la de fútbol femenino, con cinco nominados para cada una de ellas.
El técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, luchará por hacerse con esta distinción junto a Antonio Conte (Nápoles), Luis Enrique (Paris Saint-Germain), Enzo Maresca (Chelsea) y Arne Slot (Liverpool). Han quedado fuera de la lista definitiva entrenadores como Pep Guardiola, Carlo Ancelotti o Simone Inzaghi.
En lo que respecta a la categoría femenina, estos son los cinco finalistas: Sonia Bompastor (Chelsea), Arthur Elias (selección brasileña), Justine Madugu (selección nigeriana) Renée Slegers (Arsenal) Sarina Wiegman (selección inglesa).
De esta manera, los finalistas tratarán de tomarle el relevo a Carlo Ancelotti (Real Madrid) y Emma Hayes (Chelsea), vigentes campeones de la categoría masculina y femenina, respectivamente, en la última edición. Desde 2016 y hasta 2023 es el The Best FIFA quien designaba al mejor entrenador hasta la instauración del premio al Entrenador Masculino del Año.
