Flick: "Es una de las semanas más importantes y no se ha de hacer ruido"

Hansi Flick tiene una cuenta pendiente en la Champions League. La conquistó, y de qué manera, con aquella máquina de fútbol total que fue el Bayern de Múnich. Y quiere repetirlo con el Barça. Por eso, las distracciones y todo el ruido que se origina a su alrededor le molesta. Porque quiere que él y los suyos estén totalmente enfocados en el partido en St. James' Park, donde el Barça buscará un buen resultado para sentenciar el pase a cuartos en el Spotify Camp Nou la próxima semana. Pero ni siquiera concentrarse lejos de todo en las afuera de Newcastle se lo está permitiendo. Las palabras de Xavi sobre sus conversaciones, el cara a cara Laporta-Víctor Font... Demasiadas cosas.

Por eso, en la rueda de prensa celebrada en el escenario del encuentro, Hansi agradeció las preguntas 'futboleras', las que le permitieron estar centrado en el partido y un rival del que no se fía, pese a haberle derrotado en la fase Liga hace seis meses. "Seguro que volveremos a ver un ambiente fantástico, el partido que jugamos aquí ya fue muy intenso. Ellos son rápidos, ágiles y jóvenes. Saben lo que han de hacer y tenemos que ir con precaución", alertó el técnico alemán. Así que no se considera favorito, pues "hay que defenderlos bien porque tenemos dos partidos y los dos cuentan".

Flick: "Todos los que estamos aquí lo damos todo por el equipo" / FC Barcelona

Fútbol y solo fútbol

Desde el varapalo del 4-0 encajado en el Metropolitano, el Barça ha dado un giro a mejor. Al técnico se le preguntó por lo aprendido en esa eliminatoria y valoró que "hablamos y analizamos ese partido. En la ida no defendimos como queríamos. Algunos jugadores no hicieron un buen partido. En la vuelta todos presionaban, se juntaban. Hay que saber cuándo jugar, cuándo hacer presión. Si estás en bloque alto o mediano. Sin presión, es difícil de defender", recordó Flick.

El Barça ha sido el único equipo de LaLiga que consiguió derrotar a uno de la Premier League en la fase Liga de la Champions League. Fue al propio Newcastle en St. James' Park. A su juicio, "la Premier es la mejor liga del mundo. Son equipos fuertes y con mucho dinero. Tienen a seis equipos en la siguiente ronda. Pero nosotros tenemos mucha calidad para continuar jugando como el Barça sabe y mostrarlo a los seguidores".

Ese partido del pasado mes de septiembre tuvo un claro protagonista en la figura de Marcus Rashford, que firmó un doblete. Sobre el inglés, teórico suplente porque Raphinha es el dueño del extremo izquierdo, y si este factor puede influir en su confección del once, fue muy conciso: "Marcus estuvo unos días fuera, ha vuelto y veremos lo que pasa. Es una buena opción".

En busca de una difícil tranquilidad

Hansi no acabó de entender la traducción de algunas preguntas, como cuando le cuestionaron por el hecho de que se están encajando muchos goles en la Champions. Reiteró que "defender es cosa de todo el equipo" y recordó que ha tenido "dos equipos increíbles, el Bayern y el Barça, disfruto de cada día. También marcamos muchos goles", dijo entre risas por la situación.

No cabe duda de que a Hansi, lo que se salga del guion le incomoda. Y es una persona tan transparente que todo lo que le pasa por la cabeza, y aunque no lo diga, se le nota. Explicó el motivo de ir directos desde Bilbao a Newcastle, aunque quizás la tranquilidad que buscaba no la ha encontrado. "Solo me centro en el equipo. Estamos en un buen hotel y la atmósfera será buena. Normalmente volamos a Barcelona después, pero fuimos a Vitoria, hicimos recuperación a las doce y al día siguiente, a Newcastle. Estamos ante uno de los partidos más importantes de la temporada", zanjó Flick, no sin antes desear que las preguntas tras el partido no sean "políticas" y dirigirse a la cabina de la traductora con su amable sonrisa y darle las gracias.