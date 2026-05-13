Hansi Flick: "Todo el mundo puede ver que aman al Barça"

Hansi Flick no se marchó del todo satisfecho de Vitoria porque su equipo, el Barça, cayó por la mínima ante el Alavés. Nada que no pudiera ocurrir porque los blaugrana llegaban tras dos días festejando el título de Liga y, además, el alemán introdujo muchos cambios en la alineación titular que se presentó en Mendizorroza.

Destacó tras el partido que vio a un Barça muy implicado pese a la derrota y puso en valor tanto la gestión de minutos como el rendimiento de los jóvenes. “Hoy he visto un equipo que estaba muy motivado, que ha hecho buenas cosas. Hemos querido dar descanso a quienes juegan más. Xavi Espart y Tommy Marqués también han entrado, Marc Bernal ha vuelto, también Casadó”, explicó el técnico alemán.

Alvaro Cortés está dejando muy buenas sensaciones en su debut / Valentí Enrich

Flick consideró que el Barça controló bien buena parte del encuentro, aunque admitió que no estuvo tan fino como de costumbre en ataque. “Para mí, en la primera parte hemos controlado el juego. No era fácil, ellos jugaban duro, pero está bien porque luchan por mantenerse. En ataque no hemos estado tan bien como normalmente. Queríamos ganar y llegar a los cien puntos, pero no será posible”, señaló. Aun así, dejó claro el mensaje al vestuario: “También les he dicho esto al equipo: nos prepararemos para el siguiente partido”.

El debut de Álvaro Cortés

Uno de los nombres propios fue Álvaro Cortés, a quien Flick hizo debutar y elogió abiertamente. “Lo ha hecho muy bien, con delanteros muy potentes, muy bien por arriba. Le he dicho que tuviera confianza y que jugara como entrena. Lo ha hecho durante meses y es lo que quiero ver de los jugadores jóvenes”, afirmó. El técnico también destacó su capacidad con balón: “También ha estado bien con el balón. Merecen jugar estos jugadores que entrenan con nosotros y juegan con el Barça Atlètic. Es bueno ver estas cosas y es la manera de hacer las cosas”.

Desde su llegada a Barcelona, Flick ya ha hecho debutar a doce jugadores del fútbol base, una apuesta que volvió a reivindicar. “Todo el mundo puede ver que cuando estos jugadores juegan aman al Barça, quieren jugar por el Barça, como los entrenadores. Es algo especial, una conexión especial. La Masia, jugadores que han jugado muchos años juntos, es algo distinto y es fantástico”, subrayó.

Hansi Flick y Quique Sánchez Flores / Valentí Enrich

Sobre el hecho de no haber podido alcanzar los cien puntos, Flick no escondió su disgusto, aunque volvió a poner el foco en el contexto del partido y en la aportación de los más jóvenes. “Claro que estoy decepcionado por el resultado porque hemos perdido, pero tenemos que aceptarlo. Hemos jugado contra un rival que se juega muchísimo y era muy difícil para nosotros. Encajamos el gol en el último minuto de la primera parte, pero lo que había visto antes es positivo, cómo han jugado los jóvenes, que hoy han tenido muchos minutos”, explicó. Y añadió: “Había que gestionar los minutos de los que habían jugado mucho. Quedan dos partidos más y los queremos ganar”.

Sobre la titularidad de Tek, aseguró que "lo decidimos con De la Fuente quién jugaba y hemos decidido darle descanso a Joan Garcia, pero es el número uno y jugará los siguientes partidos”, concluyó, avanzando que el de Sallent regresará a la portería ante el Betis en el Camp Nou y ante el Valencia en Mestalla.