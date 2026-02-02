Hansi Flick se mostró cauto con el regreso de Gavi

La rueda de prensa de Hansi Flick previa al desplazamiento de los cuartos de final de la Copa del Rey a Albacete estuvo cargada de nombres propios, pues la actualidad futbolística dio para ello. Uno de esos nombres fue el de Gavi, pues el centrocampista internacional continúa con su recuperación para superar de manera definitiva la intervención en el menisco de la rodilla izquierda.

Como ya sucede con Marc Bernal, el Barça está siendo muy prudente a la hora de cumplir los plazos para que Gavi pueda regresar a los terrenos de juego con plenas garantías de que está curado y no existe peligro de recaída. Ni siquiera la lesión de un futbolista tan importante como Pedri ha hecho varias los planes de Hansi Flick con el centrocampista andaluz.

De hecho, este lunes, el entrenador azulgrana no quiso marcarse tiempo ni límites cuando le preguntaron directamente por el regreso de Gavi. "Lo veremos, paso a paso", dijo Hansi. "Lo más importante para él es que mantenga la calma, que vaya paso a paso. Tiene una carrera muy larga y quiere jugar durante muchos años. Es importante que consiga estar en forma, pero paso a paso. Nosotros lo cuidamos".

De las palabras de Flick se desprenden las ganas que tiene Gavi de poder regresar a los terrenos de juego. El internacional andaluz ya tuvo que superar en la temporada 2024/25 la rotura del ligamento cruzado de la rodilla que condicionó su presencia en el equipo cuando ya se había ganado la titularidad. El mazazo llegó cuando en el arranque del curso 2025/26, tras participar en los dos primeros encuentros ligueros frente al Mallorca y el Levante, se tuvo que someter a una artroscopia el 23 de septiembre de 2025, pues las molestias no desaparecían del todo.

Gavi evoluciona bien y se están cumpliendo los pasos previstos por los servicios médicos. El próximo paso será que vuelva a trabajar sobre el césped en solitario y a continuación, de manera paulatina, incorporarse al grupo. A final del mes de febrero se cumplirán los cinco meses de baja y se empezará a valorar cuándo llega el ansiado regreso de Gavi a la competición.