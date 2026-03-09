Hansi Flick, molesto con el ruido electoral

El técnico del Barça, Hansi Flick, insistió una y otra vez que "estamos aquí centrados en el Newcastle" en vez de entrar en detalles sobre el debate electoral de la mañana en RAC-1 entre Joan Laporta y Víctor Font. Flick fue protagonista ya que uno de sus valedores, Deco, no seguiría con Víctor Font y fue cuestionado sobre su continuidad va ligada a la del luso.

Al respecto, el míster declaró que "tenemos que esperar a las elecciones, cuando llegué al Barça ha tenido muy buena sensación con Deco y Bojan, trabajo muy bien, no solo analizamos los jugadores del primer equipo, sino también los de La Masia, cuidamos de los jugadores, de Marc Bernal, Casadó y Gerard... Tenemos la misma línea. Cada día damos lo mejor para el club. Queremos pasar la siguiente ronda y pensar en el partido. Estoy bien aquí, hacemos piña cuando necesitamos algo, el siguiente entrenador dirá su opinión sobre mi trabajo, nada más que decir, nos podemos centrar en el partido”

Por tanto, Flick lanzó balones fuera y tampoco entró en detalles sobre los comentarios de Xavi en la entrevista en 'La Vanguardia'. El alemán señaló que "somos colegas. Tengo buena relación. Lo he visitado y he hablado con él cuando entrenaba. Es una cosa privada. No tiene nada que ver con la prensa. Sé la verdad y me la quedo para mí".

Ante la insistencia de las preguntas sobre Xavi y su relación con Laporta, Flick prefirió cortar rápidamente afirmando que "Xavi es quien debe responder, no yo. Espero que no les afecte".