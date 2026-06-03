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FC BARCELONA

Hansi Flick, 'Mejor Entrenador de LaLiga EA Sports 2025/26' por segundo año consecutivo

El técnico alemán repite galardón tras una temporada espectacular del equipo azulgrana

¡Hansi Flick renueva con el Barça hasta 2028!

¡Hansi Flick renueva con el Barça hasta 2028!

FC Barcelona

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Sergi Castillo

Sergi Castillo

Tras conquistar su segunda Liga consecutiva y firmar una temporada absolutamente espectacular, Hansi Flick ha sido elegido de nuevo como el 'Mejor Entrenador de LaLiga EA Sports' de la temporada 2025/26. El técnico alemán repite galardón y se consolida como uno de los grandes entrenadores del fútbol europeo actual.

Flick se impuso en la votación final a José Bordalás, del Getafe, y a Marcelino García Toral, del Villarreal, que terminó en tercera posición tras lograr la segunda clasificación seguida del submarino amarillo a la Champions League.

Una temporada de escándalo

El Barça de Hansi Flick ha cuajado un curso para el recuerdo. Con 31 victorias, 1 empate y 6 derrotas en 38 jornadas, el equipo azulgrana sumó 94 puntos, marcó 95 goles y encajó solo 36. Un dominio absoluto que ha devuelto la alegría y la confianza a una afición que ya sueña en grande.

El técnico alemán del FC Barcelona, Hansi Flick, celebra el título de Liga a la finalización del encuentro correspondiente a la jornada 35 de LaLiga que FC Barcelona y Real Madrid han disputado este domingo en el Camp Nou, en Barcelona. EFE/Enric Fontcuberta

El técnico alemán del FC Barcelona, Hansi Flick, celebra el título de Liga a la finalización del encuentro correspondiente a la jornada 35 de LaLiga / Enric Fontcuberta / EFE

Con el título de Liga bajo el brazo y la renovación ya oficializada hasta 2028 más un año opcional, Flick encara la próxima temporada con máxima ambición. "Tengo más hambre que nunca. Queremos ganar más títulos y, sobre todo, volver a ser competitivos en la Champions League", declaró el técnico germano.

Los refuerzos de Laporta

Con el proyecto deportivo estabilizado y Flick como pilar principal, Joan Laporta ha dado luz verde a una nueva etapa de refuerzos de alto nivel para dar el salto definitivo en Europa. El primer gran fichaje de esta ventana ha sido Anthony Gordon, el rápido extremo inglés llegado del Newcastle United.

Anthony Gordon, durante su presentación con el FC Barcelona

Anthony Gordon, durante su presentación con el FC Barcelona / Dani Barbeito

Ahora, el nombre que aparece con más fuerza como la guinda del pastel es Julián Álvarez. El delantero argentino del Atlético de Madrid es uno de los grandes objetivos del club. Su polivalencia, olfato goleador y capacidad para jugar en diferentes posiciones lo convierten en el perfil ideal para complementar el ataque culé y aumentar el potencial ofensivo de cara a la Champions.

Un objetivo claro

Tras dos ligas consecutivas, el gran reto de Flick y su equipo es volver a brillar en Europa. El técnico alemán ya ha transmitido a la directiva que necesita una plantilla más profunda y competitiva para afrontar los tres frentes con garantías.

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Con Gordon ya incorporado y Julián Álvarez como objetivo prioritario, el Barça busca cerrar un mercado de fichajes ambicioso que permita al equipo pelear por todos los títulos en la temporada 2026/27. La afición, ya ilusionada, espera con ganas los próximos movimientos. La era Flick-Laporta entra en su fase más excitante.

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