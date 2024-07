Hansi Flick se manifiesta sobre Nico Williams

A Hansi Flick se le cuestionó directamente sobre si le gustaría contar con Nico Williams para su proyecto deportivo y el entrenador alemán contestó con la máxima cautela: "Si algo me ha enseñado esta profesión es que no se habla de jugadores que son de otro equipo. Este es un jugador que pertenece a otro club y me centro en mis jugadores. No puedo decir nada más al respecto en estos momentos", indicó Flick.

Nico Williams y Dani Olmo, objetivos del Barça / LAP/SPORT

La idea del Barça es mantener un perfil muy bajo públicamente sobre Nico Williams para evitar que la operación peligre. Hay mucha presión sobre el futbolista y el Athletic está trabajando para retenerle mientras el PSG le bombardea con propuestas millonarias. El club blaugrana quiere ahora trabajar con el máximo sigilo para llegar a un acuerdo con el jugador y, luego, pagar la cláusula de rescisión.

Flick se refirió hace una semana a que necesitaba un futbolista que le ayudase a ganar partidos. Y el nombre prioritario es el de Nico Williams aunque la planificación del Barça pasa también por el fichaje de Dani Olmo para completar un ataque de ensueño.