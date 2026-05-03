Hansi Flick, el mago del Barça: A por la Liga de los 100 puntos

"No sé si veré el partido del Real Madrid, creo que tengo entradas para el Mago Pop", dijo entre risas Hansi Flick al término del partido ante Osasuna. Ambos tienen en común haber logrado prácticamente un milagro. El Mago Pop maravillar con trucos imposibles y Flick levantar a un Barça de las cenizas hasta convertirlo en virtual campeón de la segunda Liga consecutiva.

Sus registros en el campeonato liguero son impresionantes. Ha ganado 29 de los 34 primeros partidos de Liga. Tal y como explica Fran Martínez, de @LaLigaenDirecto, este Barça es el primer equipo de la historia que consigue este logro. Además, sus cifras de goles son muy destacadas. El Barça ha marcado 191 goles, solo superado por los 203 de Pep Guardiola y los 222 de Luis Enrique en sus dos primeras campañas. Todo ello sin el mejor jugador de la historia, Leo Messi, y forjando un equipo en el que los goles están muy repartidos.

Flick, en el estadio de El Sadar / Ricardo Larreina / AFP7 / Europa / Europa Press

El FC Barcelona aspira a la Liga de los 100 puntos, un logro que consiguió Tito Vilanova en la temporada 2012-13 y que parecía imposible de igualar. Para ello deberá ganar los cuatro partidos que restan del campeonato: Madrid, Alavés, Betis y Valencia. Partidos difíciles, pero este Barça se ha mostrado intratable en el campeonato.

El Madrid querrá aguar la fiesta del campeón en el Spotify Camp Nou, el Alavés está luchando por la permanencia, el Betis por alcanzar la quinta plaza que puede dar acceso a la Champions League y el Valencia quizá aún deba amarrar la permanencia.

Entre los mejores

En cualquier caso, el Barça ya solo puede centrarse en la Liga. Las eliminaciones en la Champions League y la Copa del Rey le permitieron centrarse únicamente en el campeonato liguero y la racha es de 10 victorias consecutivas, igualando a técnicos que han hecho historia en el FC Barcelona como Plattko, Rijkaard, Guardiola, Tito Vilanova y Luis Enrique.

El récord absoluto está en poder de Guardiola en la temporada 2010-11 cuando consiguió 16 victorias seguidas. Rijkaard se quedó en 14, mientras que Luis Enrique obtuvo 12.

El vestuario

El objetivo de los 100 puntos está muy marcado en el vestuario del Barça. "Queremos lograrlo", recordó Lewandowski al final del partido. En su caso particular dejó en el aire la renovación. "Una vez se consiga la Liga, ya hablaremos".

Hansi Flick tiene el mérito de haber mantenido la motivación del delantero polaco, pese a dejar de ser un titular indiscutible, y aceptar su rol. Lewandowski podría seguir en el Barça, como anunció Joan Laporta, en plena campaña electoral, aunque las condiciones económicas no podrían ser las mismas que percibe actualmente.

Lewandowski, eufórico, celebra la victoria ante Osasuna / Villar López / EFE

Y mientras, Ferran Torres sigue produciendo. El de Foios es otro éxito de Flick al conseguir que rinda como delantero centro. Después de una vida entera jugando en la banda, prioritariamente en la derecha, se ha reinventado para ser competencia directa con el polaco.

Dos precedentes

Todos estos elementos han jugado a favor de que el Barça pueda pelear por obtener estos 100 puntos, que solo han logrado en España el Madrid de Mourinho en la temporada 2011-12 y el Barça de Tito Vilanova en la siguiente.

Un legado conseguido con un fútbol atractivo y espectacular. Este FC Barcelona ha demostrado ser un equipo coral en el que todos los jugadores aportan tanto desde el punto de visto anotador, como en asistencias y en seguridad defensiva.

Guardiola y Tito Vilanova formaron un tándem insuperable / Paco Largo

Al Barça le costó asimilar la marcha de Iñigo Martínez. Las primeras ideas de Flick no funcionaron hasta que se sacó otro truco de la chistera: situar a Gerard Martín en el eje. El ex del Cornellà ha rendido a muy buen nivel en el flanco izquierdo. De todos modos, el club está trabajando con opciones como Alessandro Bastoni o el Cuti Romero para reforzar la zaga para la próxima temporada.

Los dos grandes retoque que Flick debe llevar a cabo es en el centro de la zaga y en la delantera, a expensas de la decisión de Lewandowski. El resto equipo ha ganado en madurez en estas dos temporadas y los futbolistas jóvenes ya han adquirido tablas para pelear una Liga mano a mano con el Real Madrid y solo falta superar el listón de la Champions, que está cerca, pero con el que ha chocado las dos últimas campañas.

En cualquier caso, este Barça tiene un futuro magnífico. La Liga es la ratificación y la ambición de alcanzar los 100 puntos es otra demostración del hambre que tienen los jugadores de ser cada día mejores. Aquí nadie se conforma.