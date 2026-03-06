Hansi Flick: "Las lesiones son mi responsabilidad"

El estado de ánimo de Hansi Flick depende a menudo de lo que ve en los entrenamientos y lo que está viendo le gusta. El alemán siempre habla de dinámicas y de cómo el nivel de las sesiones es definitivo para entender el rendimiento del equipo. En la previa ante el Athletic, se le vio con la seguridad de tener "el feeling" de ver a los suyos en la dirección correcta.

"El partido ante el Atlético, el recibimiento, fue increíble. Los jugadores estaban muy motivados y demostró que una buena conexión con la afición puede dar más. Nadie abandonó durante el partido, todos lo intentamos. El Atlético jugó bien en Madrid y aquí defendió bien, hay que aceptarlo. Mi sensación es que estamos en el nivel que queremos ver del equipo. Esto nos debe dar confianza".

Una inercia que espera ver este sábado. "El Athletic es un equipo fantástico, no será fácil, juegan en casa y será un equipo diferente. Pero mi equipo está bien, la atmósfera en el equipo es buena y los entrenamientos también", apuntó.

Malestar con las lesiones

Ahora mismo lo que más altera al alemán es la el carrusel de lesiones musculares que acompañan al equipo: De Jong cayó primero y le siguieron Koundé y Balde. Su malestar es evidente, aunque también se siente responsable. "No estoy contento con esta situación de las lesiones. Tenemos que ver qué hay que mejorar", empezó diciendo.

"Pero siempre es mi responsabilidad. No son los médicos, los fisios, es mi responsabilidad. Si pasa algo, lo hablo con todos para mejorar de cara al futuro para que no vuelva a pasar. A veces cometes errores a veces la situación es así. No es agradable que pase en estos momentos fundamentales, pero también se da a otros jugadores la oportunidad para demostrar su nivel".

Flick apuntó de nuevo a La Masia como la mejor solución en épocas de bajas. "Al final, tenemos jugadores de La Masia de buena calidad y tenemos experiencia con ellos. Hay que gestionar la carga y quizá mañana jueguen otros futbolistas".

El que sí estará es un Pedri, que terminó fundido el duelo copero, pero al que Flick ve preparado para volver a competir. "Puede jugar, pero veremos que hay más partidos en las próximas jornadas. Hay que gestionarlo. Está bien, para jugar, aunque hay que ver la gestión".

Unas palabras que dejan entrever la posibilidad de que pueda entrar en las rotaciones y otros con menos minutos como Casadó tenga su oportunidad. "Puede jugar de 6 de 8, pero también de 2. Es un jugador inteligente, muy listo y estoy contento de tenerlo".

El que apunta a titular es un Cancelo que crece en cada partido y vive su momento tras la lesión de Balde. "Cuando decidimos que viniera era porque podía jugar de 2 o de 5 o más arriba, con el balón es fantástico, en los dos últimos partidos ha estado muy bien. Tiene más confianza. Lo necesitamos. A veces a la derecha, a veces a la izquierda".

La gestión de Lamine

A Flick también le preguntaron por la gestión de Lamine, al que con solo 18 años, le permite conciliar decisiones. Para el alemán el diálogo siempre es la mejor opción. "Gestionar jugadores y minutos no es fácil. Ellos saben si juegan o no para gestionar los partidos. Tengo mis ideas y asumo la responsabilidad delante de los jugadores", subrayó.

"Ellos deben gestionar también cómo juegan. Todo el mundo debe saber exactamente cuantos minutos jugarán o cuantos descansan. Así, entran al campo sabiendo si juegan 45 minutos o 60 lo deben dar todo. Es cómo a mí me gusta gestionar al equipo y quizá a ellos también".