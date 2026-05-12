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FC BARCELONA

Hansi Flick: "Le dije a Lamine Yamal que no me gustó que cogiera la bandera de Palestina"

El entrenador del FC Barcelona consideró que "nosotros nos dedicamos a jugar al fútbol y tenemos que tener en cuenta lo que la gente espera de nosotros"

Así ondeaba Lamine la bandera de Palestina

Así ondeaba Lamine la bandera de Palestina

SPORT.es

Juan Manuel Díaz

Juan Manuel Díaz

Fue una de las imágenes de la rúa de celebración por las calles de Barcelona de los títulos de Liga y Supercopa conquistados por el Barça esta temporada: Lamine Yamal ondeando una bandera de Palestina. Una imagen que dio la vuelta al mundo a través de los medios de comunicación y de las redes sociales, y que no gustó al entrenador azulgrana Hansi Flick.

El técnico alemán atendió a los medios de comunicación en la previa del partido de Liga del Barça contra el Alavés. Habló sobre su futuro, ratificando que renovará por el Barça, no despejó el futuro de Lewandowski, Rashford o Koundé... Pero sí que fue contundente con Lamine Yamal y su decisión del delantero de Rocafonda de ondear durante un buen rato la bandera de Palestina.

"Son cosas que normalmente no me gustan", dijo a las claras Flick, que añadió: "Lo he hablado con él y le he dicho que si él quiere hacerlo es decisión suya, ya es mayor de edad".

El entrenador barcelonista extendió su opinión y recordó que "nosotros nos dedicamos a jugar al fútbol y tenemos que tener en cuenta lo que la gente espera de nosotros. Cuando veo la gente en la calle llorando de emoción te das cuenta porqué estamos aquí, y esto para mí es lo más importante, lo primero".

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Flick acabó derivando su respuesta a los sentimientos que le despertó participar en la rúa en unos momentos muy especiales para él, de alegría por el título conquistado pero de tristeza por la reciente pérdida de su padre. Al ver tantos miles de seguidores en las calles, Hansi reconoció: "Me siento orgulloso porque se trata de los jugadores, están jugando una temporada fantástica que no ha sido fácil, ha habido muchas lesiones".

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