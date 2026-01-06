En Directo
FC BARCELONA
Hansi Flick y Joan García en directo: la previa del FC Barcelona - Athletic Club de la Supercopa de España
Sigue al minuto la rueda de prensa del entrenador y el portero del Barça en la previa de la semifinal de la Supercopa de España frente al Athletic
Nosotros continuaremos a las 17:30h con la rueda de prensa de el Athletic Club. ¡Hasta dentro de un rato!
Termina la rueda de prensa de Joan Garcia y Hansi Flick previa a las semifinales de la Supercopa de España en Arabia Saudí
"Es importante, a todos los jugadores les gusta ver las gradas llenas. Nunca he vivido el ambiente en Arabia, pero muy contento e ilusionado de vivir esta experiencia"
Su primera vez en Arabia
"Es mi primera vez aquí, el recibimiento ha sido muy bueno. Tengo muchas ganas de jugar y mi primera oportunidad de ganar un título con el Barça"
"En este nivel todos los jugadores son los mejores. Hay que saber que hacer para estar en el máximo nivel y cada partido es diferente. Ojalá salga todo bien para conseguir la victoria"
"Hoy en día una parte importantísima es el ámbito psicológico. Yo personalmente lo trabajo visualizando durante la semana y así vas un poco más preparado y no te sorprende tanto lo que puede pasar"
"Creo que cada persona y cada jugador es diferente. Yo tampoco ha habido ningún momento de estos últimos tiempos que he necesitado algún psicólogo, con mi familia y mi gente más cercana he sentido que tenía todo lo que tenía que tener. Pero en otros momentos de mi carrera lo he necesitado.
Sobre sus grandes paradas
"Son jugadas muy rápidas. Las tres jugadas son muy similares y te hacen actuar muy rápido. Es intución, te tiene que salir solo. Por suerte pude evitar el gol y muy contento"
La convivencia con Tek y Ter Stegen
"La convivencia es muy buena. Somos tres grandes porteros y ellos llevan años al máximo nivel. Siempre intento aprender de ellos y eso es bueno. La competencia que hay nos hace mejores a todos"
El duelo ante el Athletic
"Nos esperamos un Athletic muy intenso, sabiendo lo que quieren hacer. Basan su juego en la intensidad y dar mucho ritmo al encuentro. Tenemos que estar preparados. Tienen piezas ofensivas muy importantes, pero lo estamos trabajando y seguro que irá bien"
"Estamos en un gran punto de confianza. Aún tenemos cosas a mejorar que se están repitiendo en los últimos partidos. Estamos consiguiendo la portería a cero. Con muchas ganas de empezar la Supercopa"
