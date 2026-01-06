Hansi Flick y Joan García en directo: la previa del FC Barcelona - Athletic Club de la Supercopa de España

"Hoy en día una parte importantísima es el ámbito psicológico. Yo personalmente lo trabajo visualizando durante la semana y así vas un poco más preparado y no te sorprende tanto lo que puede pasar"

"Creo que cada persona y cada jugador es diferente. Yo tampoco ha habido ningún momento de estos últimos tiempos que he necesitado algún psicólogo, con mi familia y mi gente más cercana he sentido que tenía todo lo que tenía que tener. Pero en otros momentos de mi carrera lo he necesitado.