Hansi Flick: "¿La inscripción de Olmo? Ya sabía dónde venía"

Hansi Flick ha conseguido vencer en las dos primeras jornadas con un equipo plagado de bajas y con la imposibilidad de inscribir a su gran fichaje, Dani Olmo.

Pero si hay algo de lo que no se puede acusar al técnico alemán es de no ser claro. No es un hombre de muchas palabras, pero con las pocas que se deja ir, no busca excusas y mira siempre cómo corregir errores: "Se lo he dicho al equipo, cada partido es un paso para ser mejor, vamos a analizar y qué podemos mejorar".

Aclara la situación de Olmo

Tras una nueva victoria, esta contra el Athletic Club de Ernesto Valverde, el entrenador del Barça dejó claro que la filosofía de su equipo es la de ir a por el triunfo sin tener en cuenta los condicionantes que pueden complicar las actuaciones de la plantilla:

"Siempre miro el lado positivo pese a las bajas y el no poder contar con Olmo. Tenemos que aceptarlo si no se puede cambiar, no hay arrepentimientos, no hay excusas", explicó sobre la necesidad de adaptarse ante las dificultades.

Sobre la inscripción de Dani Olmo, Flick no le dio más importancia a la imposibilidad de inscribirle por segunda jornada consecutiva, asegurando que el jugador y su entorno ya sabían de las dificultades del club cuando ficharon: "Ya sabía dónde venía, sabía la situación. No lo sé si podremos contar con él, eso espero. No pienso en eso, nos tenemos que concentrar en los tres puntos como hemos hecho hoy", aseguró pensando ya en Vallecas.

Elogios para Pedri y 'Lewy'

Pedri fue la gran novedad en el XI que Flick presentó ante el Athletic. El canario tomó el mandó desde el primer minuto jugando junto a Bernal y demostró que está muy cerca de recuperar su mejor nivel físico:

"Pedri tras su lesión está casi al 100% y hoy, como en Valencia, siempre nos ha dado mucho equilibrio. Protege el balón y tiene esa pasión, es fantástico contar con él en el campo", explicó sobre su capacidad para liderar al equipo.

De Lewandowski, que ya suma tres goles en LaLiga y que ante los leones pudo marcar un hat-trick si no fuera por la madera, solo tuvo palabras de elogio para el que fuera su pupilo en Múnich: "Yo siempre le he conocido así, está a tope. Presiona bien con el equipo más allá de los goles y está recibiendo la pelota muy arriba, eso nos va bien. De momento lleva tres goles, que eso siempre va bien para un delantero, y encima el de hoy nos ha dado los 3 puntos", sentenció.