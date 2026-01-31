Hansi Flick se implica a fondo para 'levantar' al Barça Atlètic de Belletti

En el FC Barcelona son conscientes de que no pueden permitirse el lujo de que el Barça Atlètic pase una temporada más en la cuarta categoría del fútbol español (Segunda RFEF). El club considera una prioridad que el conjunto dirigido por Juliano Belletti ascienda de categoría y que el salto a la élite sea menor, al margen de otras ventajas, como no jugar en terrenos de juego que sean un auténtico patatal Con el riesgo real de lesiones que conlleva. La entidad azulgrana se está moviendo mucho en un mercado histórico para fichar a las promesas más firmes, pero también destaca la implicación desde el primer del Barça, y más en concreto, de su entrenador, Hansi Flick.

En las últimas semanas, y tras unos primeros meses en los que fue bastante complicado, se ha encontrado la manera para que los canteranos que están en dinámica del primer equipo azulgrana puedan ayudar también al filial y que no ocurra (al menos, tan a menudo) que un jugador se quede en el banquillo y sin minutos con Hansi Flick y no pueda tampoco reforzar a los de Juliano Belletti esa misma jornada. Una gran prueba de ello es que, Kochen al margen, ningún efectivo del Barça Atlètic ha entrado en la convocatoria para la visita al Elche.

Se trata de minimizar estas situaciones. No siempre puede ser posible por razones de calendario, pero lo importante es que la sintonía entre Flick y Belletti está siendo muy buena y con mucho diálogo.

Los casos de Toni, Jofre y Tommy Marqués

Hansi Flick es quien decide a qué jugadores del filial convoca, y con plena libertad para ello, pero ahora se tiene más en cuenta la situación del Barça Atlètic y la necesidad de ascenso.

Toni Fernández, por ejemplo, fue convocado por Flick en los 12 primeros partidos de la temporada (9 de Liga más 3 de la Champions) y solo tuvo minutos en el último de ellos, eso sí, como titular en el derbi catalán contra el Girona. Situación que propició que el de la Zona Franca se perdiera hasta 5 partidos con el filial. Ahora, lleva 8 partidos seguidos jugando a las órdenes de Belletti. La pasada jornada, Hansi le convocó ante el Oviedo, no jugó, pero sí tuvo minutos con el Barça Atlètic en el feudo del Poblense al día después.

Con Jofre Torrents la situación es todavía más evidente. Cierto que las recuperaciones de futbolistas que estaban lesionados propicia que Hansi Flick ya no tenga tanta necesidad de convocar a los canteranos, pero el cambio viene también motivado por el convencimiento de que hay que reforzar desde todos los sectores al filial. El de La Selva del Camp ha ido aumentando sus minutos con el Barça Atlètic pese a mantenerse en muchas convocatorias del primer equipo.

El canterano que más está entrando en los planes de Hansi Flick es Tommy Marqués. En las primeras llamadas del primer equipo, el centrocampista 'desapareció' de los partidos del filial, pero ahora ha vuelto a jugar con el Barça Atlètic (titular ante Andratx y Poblense) pese a que Flick le volvió a citar para el último partido liguero ante el Oviedo, así como en la Champions League (Slavia y Copenhague). Aunque los partidos europeos, al ser entre semana, no afectan tanto a esta situación no siempre fácil de equilibrar.