Hansi Flick hizo una defensa a ultranza de Lamine Yamal

El Barça afronta estos días los partidos que pueden decidir buena parte de su futuro esta temporada, especialmente en la Champions frente al Atlético de Madrid y Hansi Flick reafirmó no quiere que quede al descubierto ningún flanco. Menos aún que uno de sus futbolistas más importantes y sin duda el más creativo, Lamine Yamal, se descentre a causa del ruido ajeno.

Por eso, en la previa del partido de ida de los cuartos de final de la Champions el técnico azulgrana fue contundente cuando le plantearon si la actitud de Lamine es la correcta, después de las imágenes en las que se le vio abandonar el terreno de juego dispustado, al parecer, con José Ramón De la Fuente, entrenador de porteros.

"Creo que ya lo dije el sábado", recordó Hansi Flick. "Él (Lamine Yamal) lo intentó todo, lo que tenemos que decir es que Lamine tiene 18 años, y para mí es un jugador increíble", resaltó el entrenador del Barça. "Cuando ves una repetición del partido ves que lo que hace y es increíble", insistió en ver el lado deportivo.

El entrenador del Barça reconoció sobre su jugador que "a veces puede estar enfadado si lo cambio, o si ha pasado una situación en la que ha tenido a muchos jugadores encima suyo o si ha fallado una ocasión", pero restó importancia a estas sotuaciones. "Es un jugador con emoción y yo le apoyo. Va por el buen camino y le estamos ayudando a desarrollarse en el espacio adecuado".

De hecho, Flick lanzó un mensaje para los que, tal vez de manera interesada, intentan desestabilizar a la jorven estrella azulgrana de manera continuada y con aspectos extradeportivos. "No todo tiene que generar ruido pese a que todas las miradas estén puestas en él. Es un jugador fantástico y será uno de los mejores sino el mejor en el futuro".

De hecho, el propio Lamine se encargó de demostrar con hechos que todo está olvidado pues se le pudo ver distendido y bromeando en los minutos de la sesión de entrenamiento abiertos a los medios de comunicación. La mejor noticia para el Barça y la peor para su próximos rivales.