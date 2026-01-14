Hansi Flick: "Hay que disfrutar de estas situaciones porque las cosas pueden cambiar rápidamente"

Casi sin tiempo para degustar el triunfo en la final de la Supercopa contra el Real Madrid, Hansi Flick tiene la misión de cambiar el chip en el vestuario blaugrana. Es tiempo de Copa y el FC Barcelona visitarán El Sardinero para enfrentarse al Racing de Santander en los octavos de final de la competición del KO. Cara o cruz con un billete hacia los cuartos en juego contra el líder de Segunda División. Ahí es nada.

Dos situaciones totalmente opuestas las que se viven la capital catalana y en Madrid. Los culers, con la moral por las nubes, con el optimismo por bandera en el vestuario y con el primer título de la temporada en el bolsillo. Los blancos, en cambio, viven horas bajas con tensión e incertidumbre tras la destitución de Xabi Alonso y el ascenso al primer equipo de Álvaro Arbeloa.

"Esto es fútbol y esto no es un tema que me preocupe. Tengo buena relación con Xabi, nos conocíamos desde Leverkusen. Es un entrenador fantástico. Hay que aceptar este tipo de situaciones, le deseo todo lo mejor. Conseguirá un nuevo proyecto muy importante pronto. Hay que seguir adelante, pensar en qué y cómo podemos mejorar", dijo Flick en rueda de prensa, arropando al tolosarra. En cambio, preguntado por su sustituto en el banquillo blanco, lanzó balones fuera: "Cuando juguemos contra ellos, podré analizar, ya tendré tiempo para ello", respondió al ser preguntado sobre las referencias que tenía del salmantino.

La alegría va por barrios

El técnico alemán, más afianzado que nunca en su puesto, es plenamente consciente de lo afortunado que es de poder vivir una etapa así como entrenador en uno de los banquillos más exigentes del mundo. "Nunca sabes lo que puede pasar. El club tiene que creer en ti y el equipo también. Se trata de ganar, sobre todo en un club grande como este. Pero la sensación que tengo, desde las primeras horas de estar aquí: podemos trabajar juntos y somos una familia. No solo los jugadores, staff, junta directiva… También los padres y madres, hermanos y hermanas… Es así como lo siento, hemos construido una familia y en Arabia Saudí sentí lo mismo. Es fantástico vivir esta situación", arrancó el germano ante los medios de comunicación.

Una de las características principales de su profesión es la volatilidad: tan pronto puedes estar arriba, como descender abruptamente a los infiernos si el balón no entra en la portería. "A veces, hay que disfrutar de estas situaciones porque las cosas pueden cambiar rápidamente", comentaba Flick; añadiendo que "la gente de Barcelona es fantástica, muy maja conmigo".

Así pues, Hansi dejó claro que, a pesar de ganar el primer título de la temporada "ya es agua pasada" y un claro aviso a la plantilla blaugrana para lo que resta de temporada: "si yo fuera jugador del Barça tendría que darlo todo al 100%, siempre". No valen medias tintas y aquel que reduzca revoluciones lo tendrá complicado para jugar. Tras la Supercopa, es el turno de la segunda mitad de la temporada, la decisiva y en la que se lo juegan absolutamente todo.

Alerta con el Racing

Sin duda, el conjunto de Santander era el más complicado de los rivales que le podían tocar al Barça en el sorteo de octavos. Como equipo participante en la Supercopa, el emparejamiento para los blaugranas estaba condicionado a uno de menor categoría. "Estarán motivados. Son un equipo joven y valiente, juegan bien a fútbol. Me encanta lo que he podido ver. Toda la emoción que se puede vivir en un estadio así es increíble, esto es la Copa. El Racing querrá ganarnos, igual que ya lo hicieron contra el Villarreal, que es tercero en la Liga. Tendremos que jugar a nuestro mejor nivel", advirtió Hansi Flick. Eso sí, a pesar de ser líderes en Segunda División, también hay que recordar que los verdiblancos encadenan cuatro jornadas consecutivas sin ganar en LaLiga Hypermotion.