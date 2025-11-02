Hansi Flick: "De Jong está a un nivel increíble"

El Barça sumó tres puntos importantes ante el Elche (3-1) y Hansi Flick salió satisfecho del Estadi Olímpic. El técnico alemán destacó la actitud del equipo y, sobre todo, la capacidad para competir sin una pieza clave como Pedri, ausente por lesión.

“Podemos hacerlo también sin él. Todos saben aquí que Pedri es un jugador excelente y lo queremos en todos los partidos. Pero ahora no lo tenemos y hay que gestionarlo. Los jugadores lo han hecho bien hoy. Podemos mejorar muchas cosas, y lo haremos. Tres puntos más, más confianza y seguimos”, explicó Flick.

El entrenador reconoció que el encuentro fue más abierto de lo que reflejó el marcador: “Si hubiéramos materializado las ocasiones, los dos equipos podríamos haber quedado 6-2. Ya dije que no sería un partido fácil. Me ha gustado el Elche, cómo ha jugado, cómo ha presionado arriba. Hemos estado bien. Ahora tenemos dos partidos más antes del parón y queremos ganarlos, el primero el miércoles, en Champions”.

Elogios para Frenkie, Eric y Rashford

Sin Pedri, Flick alabó el rendimiento de Frenkie de Jong, a quien situó como uno de los pilares del equipo en la posición de interior. “De Frenkie podemos decir lo mismo que de Pedri. Está a un nivel increíble, su rendimiento en todos los partidos es fantástico. Tenerlo en esa posición de ‘8’, con Casadó de pivote, me deja muy contento. Es un jugador fantástico”, subrayó.

Preguntado por la suplencia de Pau Cubarsí, Flick lo justificó por precaución: “Tuvo algunos problemas después del parón y no entrenó un día. Tenemos a Ronald, a Eric, a Pau… muchos buenos defensas ahora mismo”. Precisamente, el alemán elogió el paso adelante de Eric Garcia: “Ha dado un paso adelante fantástico, se lo he dicho. Cuando hemos marcado el tercero le he pedido que sea más positivo. Está muy concentrado, lo quiere hacer todo bien, pero también necesitamos momentos positivos. Estoy contento por él y por el equipo. Trabajar con él es muy bueno”.

Y reconoció que el equipo generó mucho, pero le faltó eficacia: “Tuvimos muchas ocasiones, no las aprovechamos bien”. Aun así, destacó la aportación de Marcus Rashford, que volvió a ser desequilibrante. “Si has visto las ocasiones que ha tenido… Uno o dos goles más habrían estado bien para él. Pero debemos estar contentos, yo lo estoy. Sé que puede jugar a este nivel y estoy feliz de que lo haya demostrado a la afición y a sus compañeros”.

Lesiones y gestión de minutos

El técnico explicó que la pubalgia de Lamine Yamal sigue un proceso delicado: “De momento la tiene que gestionar él. Ayer ya dije que lo está haciendo muy bien, tiene mucha disciplina, pero debe mantenerla. Es un buen paso para él. No puedo decir que se haya acabado, porque va y viene, y hay que gestionarlo”.

Sobre el joven Marc Bernal, Flick pidió paciencia: “Antes del partido siempre piensas en las sustituciones, pero depende del resultado. Él siempre es una opción porque ha mejorado mucho en los entrenamientos. Cuando tengamos la oportunidad, jugará, porque necesita minutos”. Y finalmente actualizó la situación de Joan Garcia: “Esperábamos que volviera en el primer partido tras el parón. Veremos. Quizá no el miércoles, pero su evolución es muy buena”