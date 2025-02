El 'feeling' entre Flick y Gavi: admiración mutua y un vínculo muy especial

Hansi Flick se quedó 'prendado' del carácter y la forma de ser de Gavi prácticamente desde el primer día que pisó las instalaciones azulgranas. En los primeros meses, el técnico alemán estuvo muy encima de la recuperación del canterano azulgrana y cuando por fin logró regresar, le ha ido haciendo hueco en el once titular de forma progresiva y pese a la enorme competencia que tiene el de Los Palacios en su posición. Un 'feeling' muy especial en el que también hay muchísimo de admiración mutua.

El día a día del Barça nos han dejado evidencia del vínculo entre ambos. Todos los futbolistas azulgranas destacan que Hansi Flick es muy humano y cercano, aunque también con esa vertiente inflexible de la que pueden dar fe Iñaki Peña o Jules Koundé cuando de exigir puntualidad se trata.

SPORT.es

Hay dos rasgos que identifican a Gavi más allá de sus cualidades futbolísticas y humanas: jugar con los cordones de las botas desatados y apretando la lengua en una mejilla. En un documental de 'Barça One' sobre la recuperación del jugador, hay un momento en el que Flick se arrodilla para atarle la bota, en un gesto paternal. Lo acaba haciendo el jugador y el técnico le da una 'palmadita' en la espalda.

Felicidad... y un gesto que impresiona

Cuando el centrocampista superó su larga lesión y volvió a jugar, Hansi Flick no pudo disimular su alegría, incluso emoción, en la rueda de prensa posterior a la goleada (5-1) al Sevilla. "Se me ha puesto la piel de gallina", reconoció el de Heidelberg.

Después, llegó el momento definitivo para que Hansi Flick se quedara completamente admirado por la manera de ser de Gavi y su sentido de equipo. Fue en otra goleada, en este caso contra el Valencia (7-1), un partido que el sevillano arrancó en el banquillo. El mister le hizo calentar y su objetivo era darle 15 minutos sobre el césped, pero se quedó 'parado' al conocer la respuesta del jugador, y el mismo técnico lo explicó ante los medios: "Me impresionó cuando hablé con Gavi y me dijo: 'No, pon a Pablo Torre'. Sabes, esto es increíble, es genial. Amo realmente a Gavi, normalmente quiere jugar todos los partidos. Es impresionante". Se quedó gratamente sorprendido por una reacción muy poco habitual en el fútbol de élite.

A través de Gavi, también se puede conocer mejor el carácter de Hansi Flick y observar que es un técnico que escucha y comparte decisiones con sus futbolistas. Cuanto menos, con el canterano. Juntos optaron por el cambio en el descanso del partido en el Sánchez Pizjuán (1-4) y el jugador explicó que "el mister y yo hemos decidido que era lo mejor para el equipo", porque arrastraba una amarilla y "los árbitros no se cortan conmigo ni una".