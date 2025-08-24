FC BARCELONA
Flick frenó a Marc Bernal: "Te quiero para..."
El canterano se siente a tope, pero el club plantea una fecha de regreso que no es por casualidad
Marc Bernal se muere de ganas por volver a jugar después de un año sin poder hacerlo. Se siente a tope, pero se impone la prudencia. El ok médico está dado, pero falta el más importante, el competitivo. Los técnicos y el club quieren que llegue un año después de la operación (que no de la lesión), por lo que se cumpliría esta fecha el próximo 9 de septiembre, coincidiendo con el parón liguero por las selecciones.
Sensatez y cariño del técnico
Si por él fuera, Marc Bernal estaría jugando hace tiempo. Quiso hacerlo en el Joan Gamper, un trofeo siempre especial, y más para los de la casa, ante su afición. Pero Hansi Flick, que le tiene un enorme aprecio, le frenó con unas palabras muy sensatas y cariñosas: “Te quiero para 15 años, no para un amistoso”.
El entrenador es consciente de que a la edad de Marc, que cumplió en mayo los 18 años, hay que ir con pies de plomo. El caso de Gavi está reciente, y precisamente el de Los Palacios se ha convertido durante toda la recuperación en un gran apoyo para el de Berga, que solo piensa en azulgrana pese a que le llueven ofertas día sí, día también.
Si todo va bien, entre el 10 y el 15 de septiembre podría llegar la esperada alta competitiva para Marc Bernal.
