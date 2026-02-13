Hansi Flick pidió explicaciones a los árbitros en el Metropolitano

No fue un buen jueves para Hansi Flick el vivido en el Metropolitano. Otras derrotas fueron más decisivas, como la eliminación contra el Inter de Milán de la Champions la temporada pasada, pero en Madrid se dieron circunstancias que disgustaron mucho al técnico alemán. Por un lado, el juego del equipo en la primera mitad y los cuatro goles encajados. Y por el otro, la actuación arbitral de Martínez Munuera sobre el césped y de González Fuertes en el VAR.

Flick, contra el arbitraje: "¿7 minutos para ver algo? Venga ya..." / Perform

Flick se fue 'calentando' con el arbitraje durante el choque, pero el momento culminante fue, sin duda, el gol anulado a Pau Cubarsí en el arranque de la segunda mitad, cuando el Barça salió al césped con una actitud muy distinta y podía haberse metido en el partido. Porque no es lo mismo ponerse 4-1 en un partido de Liga que en una eliminatoria donde queda la vuelta y de haber marcado pronto con el gol de Cubarsí, la esperanza azulgrana era al menos, conseguir otro gol y tener más esperanzas de cara a la vuelta del 3 de marzo en el Spotify Camp Nou.

Cortaron las esperanzas de reacción

Lo aseguró el propio Hansi Flick en la rueda de prensa posterior al choque, en la sala de prensa del Metropolitano. Su convencimiento desde la posición en el banquillo visitante es que la posición de Cubarsí era absolutamente válida. Vio el gol legal desde un primer momento, lo celebró de forma contenida pero con rabia, porque estaba seguro que podía significar un punto de inflexión en el partido y no entendió nada cuando entró el VAR y mucho menos, la sonrojante demora de 7 minutos que, además, fue completamente en contra del Barça, pues cortó el ritmo a una puesta en escena tras el descanso que sí era la que esperaba.

El polémico capítulo que se vivió en el Metropolitano encendió a Flick, que ya estaba con la mosca tras la oreja cuando minutos antes, Giuliano Simeone tenía que haber visto la roja por una durísima entrada a Balde. El hijo del 'Cholo' ya había empezado el partido con otra falta merecedora de cartulina que no le fue mostrada.

Hansi Flick no entendía nada a la conclusión del partido y fue a pedir explicaciones al equipo arbitral tras una rueda de prensa en la que estuvo contenido con el mal papel de sus jugadores, pero ya dejó ir su indignación con el arbitraje. Siempre en un tono cordial y educado, pero queriendo entender los motivos. Sin buscar excusas al pobre partido del Barça, sí consideró el alemán que hubo acciones determinantes.