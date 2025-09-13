Flick, eufórico con Thiago: "No ha sido fácil convencerlo..."

Estos días se ha confirmado el regreso de Thiago Alcántara al staff técnico del Barça por expreso deseo de Hansi Flick. El técnico alemán había quedado enormemente satisfecho la temporada pasada con la presencia del excentrocampista azulgrana y 'luchó' mucho por su reincorporación que, como él mismo admitió en rueda de prensa, no ha sido nada fácil de conseguir.

EFE

"Estoy muy contento de su regreso, igual que todo el 'staff'. No ha sido fácil convencerlo, pero nos ayudará mucho", fueron las primeras palabras de Hansi Flick sobre Thiago Alcántara tras confirmarse que el hispano-brasileño volverá a trabajar codo a codo con el técnico alemán.

Hansi Flick prosiguió con su respuesta y valoró todo lo que puede aportar Thiago en el cuerpo técnico del club azulgrana. "Para mí, es un jugador muy experimentado que puede trasladar sus conocimientos a los futbolistas", aseguró.

"Una pieza del puzzle muy importante"

Incluso, Flick le llegó a dar las gracias a Julia Vigas (la esposa de Thiago) públicamente para facilitar el regreso de su marido. "Su mujer Julia ha ayudado para que volviera".

Para el entrenador alemán, será muy importante Thiago Alcántara, sobre todo para los jóvenes. "Veo cómo le escuchan y puede ser una pieza del puzle muy importante para nuestro éxito", sentenció Hansi Flick.

A vueltas con los egos

En la decimosegunda y última pregunta de la rueda de prensa de Hansi, volvió a salir a colación el tema de los egos y su frase de que "matan el éxito". La presencia en el cuerpo técnico de Thiago Alcántara, de hecho, debe servir también para que las situaciones complicadas en el día a día del vestuario se resuelvan de manera rápida y satisfactoria.

"Hay cosas que pasan sobre el terreno de juego o en el vestuario y es mi trabajo resolverlas. Quiero que todos estén centrados en el equipo y que sepan lo que toca hacer. La diferencia entre los buenos jugadores y los muy buenos es que saben resolver errores, estar en el lugar que toca... Si piensas: 'hoy, quizá hemos jugado al 50, 60 o 70%'. No. Es lo que quiero inculcar a los jugadores. La afición, todos merecen el cien por cien de los jugadores. Por ello, la temporada pasada llegaron las victorias y los títulos y tenemos que regresar a ello", explicó de Hansi Flick antes de despedirse amablemente en español de los periodistas tras una rueda de prensa con mucha miga.