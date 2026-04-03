Hansi Flick guía a sus 'espartanos' del Barça hacia el 300

Si un rasgo distintivo caracteriza al Barça de Hansi Flick es su capacidad goleadora y su estilo ofensivo, aun a riesgo de que salte por los aires el sistema defensivo. Desde que el técnico alemán llegó al banquillo azulgrana para iniciar la pasada campaña, sus jugadores no se han cansado de celebrar goles de todo tipo. Tantos, que el FC Barcelona está a una sola diana de cumplir 300 en la 'era Hansi Flick'. En el Metropolitano este sábado (21.00 horas) podría (y debería si se quiere ganar el partido) llegar esta redonda cifra que sitúa al Barça del entrenador alemán como el más prolífico de la última década.

FC Barcelona - Rayo Vallecano I El gol de Ronald Araújo / LaLiga

Y es que no había un conjunto blaugrana con un promedio realizador más alto desde la etapa de Luis Enrique Martínez. Y entre el técnico de Gijón y el de Heidelberg hay apenas unas centésimas de diferencia. En cambio, respecto a los entrenadores azulgranas posteriores a Lucho, la distancia es notoria.

Flick, muy por encima de Xavi, Koeman o Valverde

El Barça de Hansi Flick suma, por lo tanto, 299 goles, que han sido marcados a lo largo de los 106 partidos oficiales que ya acumula el técnico germano. Estas cifras le otorgan un elevado promedio goleador de 2,82 tantos por partido. No se superaban, como decimos, desde Luis Enrique, quien como técnico azulgrana logró que su equipo marcara 519 dianas en 181 encuentros para una media de 2,86 goles por partido.

Por debajo, y en orden cronológico, quedan Xavi Hernández y su promedio goleador de 1,96 (280 goles en 143 partidos); Ronald Koeman con 2,1 (141 goles en 67 partidos); Quique Setién y un 2 de media redondo fruto de dividir 50 tantos en 25 choques; y Ernesto Valverde, que entrenó al Barça en 145 partidos oficiales en los que el equipo azulgrana marcó 339 dianas para una media de 2,33.

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Queda claro el poder ofensivo del Barça de Hansi Flick. En su primera campaña, el cuadro azulgrana sumó 174 goles en 60 encuentros (media de 2,9) y en la actual, han bajado, pero muy poco, los registros, pues llevamos 125 tantos en 46 partidos (2,71).

'Lewy' el goleador de Flick y Lamine, el de la temporada

Robert Lewandowski es el máximo goleador del FC Barcelona con el alemán de entrenador. Un total de 58 tantos, repartidos en 42 la primera temporada y 16 en esta segunda. Le siguen Raphinha con 53 (34+19) y Lamine Yamal ya a una cierta distancia, con un total de 39 dianas celebradas, pero el de Rocafonda es el 'pichichi' azulgrana de esta temporada, al registrar ya 21, que se suman a las 18 de la pasada campaña.

¡Cinco minutos necesitó Lewandowski para conseguir el doblete! / Champions

El Barça de Hansi Flick va al ritmo del gol y como la mítica película de 2006 dirigida por Zack Snyder y protagonizada por Gerard Butler, el técnico alemán guía con pasión a sus espartanos. Hacia el 300.