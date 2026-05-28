Hansi Flick, entusiasmado con Anthony Gordon

La satisfacción en el cuerpo técnico que lidera Hansi Flick desde hace dos temporadas es total. El alemán llevaba mucho tiempo suspirando por un futbolista que pudiera ejercer como extremo por banda izquierda y cuyo perfil le permita también ocupar la posición de delantero centro en determinadas circunstancias. Durante el pasado verano, la imposibilidad de acudir al mercado de fichajes por no haber llegado a la norma 1:1 evitó que el Barça realizara inversiones importantes más allá de la llegada de Joan Garcia.

Flick tiene a su primer fichaje para la próxima temporada / Valentí Enrich

De ahí que fuera imposible pelear con el Bayern por la incorporación de Luis Díaz, que puso rumbo a Múnich. El colombiano encajaba a la perfección en lo que tanto el técnico como la dirección deportiva buscaban para reforzar la banda izquierda en ataque. Finalmente, se logró la cesión de Rashford, aunque el futbolista del Manchester United no era la primera opción. Este verano, en el que aún ni siquiera se ha entrado oficialmente, las cosas han cambiado y el club, como ha demostrado con Gordon, está en disposición de dar un golpe encima de la mesa y lo ha hecho.

Fichaje estratégico

Deco tenía muy claro que, pese al rendimiento de Rashford, había que valorar alternativas para satisfacer las necesidades del equipo y el nombre de Anthony Gordon, pese a no ser tan mediático como pueden ser los de Barcola o Olise, llevaba muchos meses encima de la mesa.

Anthony Gordon jugará en el FC Barcelona / FRIEDEMANN VOGEL / EFE

En ese sentido, Hansi Flick ha sido uno de los grandes valedores de la operación, a la que dio su aprobación sin pensarlo porque está convencido de que las características del extremo inglés encajan a la perfección en su esquema táctico y servirán para subir el nivel competitivo de la plantilla. El entrenador alemán está más que satisfecho por su incorporación en todos los sentidos. A nivel futbolístico entiende que su equipo gana muchísimo con la llegada del aún oficialmente jugador del Newcastle. Considera que ayudará a que la competencia crezca en el vestuario y que los minutos irán más caros. Nadie podrá despistarse si quiere ser protagonista.

Agradecido con el club

Por otro lado, Flick, que ha intervenido directamente en el fichaje a la hora de explicar al jugador sus planes, tambié está muy agradecido al esfuerzo que ha hecho el club para reforzar el proyecto. Es consciente de que la inversión es muy importante, pero también de que era necesaria si el objetivo es subir un peldaño más en la construcción de un equipo campeón que quiere seguir siéndolo. El técnico valora muchísimo el trabajo que está realizando Deco y, más allá del importante traspaso, está muy satisfecho de la forma en la que el director deportivo y su equipo, con Bojan en primera línea, ha manejado la operación, que se trabajó durante un tiempo, pero que se ejecutó con solvencia y agilidad sorprendiendo a todo el mundo.