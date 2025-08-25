Flick, contundente con Ter Stegen: "No hago promesas"

Hansi Flick tardó muy poco en ganarse a todo el barcelonismo. Llegó en verano de 2024, y, apenas unos meses después, el técnico alemán cambió el aire de la entidad, un hito que fue reconocido por el diario 'Bild', que le otorgó el premio al mejor entrenador del año en la 23ª edición de la gala que celebra el periódico en Hamburgo.

“En primer lugar, gracias por el trofeo. Llegó hace cuatro o cinco días. Lo hemos guardado bien aquí. Por supuesto, estoy muy feliz de recibirlo como representante de mi equipo técnico. Es un gran premio que hemos recibido. Así que, muchas gracias", agradeció el técnico en su aparición por videoconferencia.

En poco más de 12 meses, el Barça ha recuperado la sonrisa y lo ha hecho a lo grande con Flick dirigiendo la orquestra desde el banquillo pese al caos en los despachos: con un triplete doméstico —Liga, Copa y Supercopa— y, sobre todo, con el regreso a unas semifinales de Champions que no pisaba desde 2019. La resurrección deportiva del equipo ha tenido un nombre propio y Alemania lo ha reconocido para premiar un proyecto que ha devuelto la ilusión a un club castigado por demasiadas temporadas de frustraciones. Un trabajo que, por cierto, solo es posible gracias a su equipo según el alemán:

"Estoy muy convencido de lo que puedo hacer. Tienes un equipo técnico que siempre te apoya. Como entrenador principal, estás en primera línea. Te critican, pero también te alaban en consecuencia. Estas son las cosas que pasan. Pero tienes a tu alrededor un cuerpo técnico que hace un trabajo excelente. Yo lo tengo aquí en Barcelona. Es simplemente muy divertido trabajar con ellos", aseguró.

Flick no solo ha aportado resultados, sino también un cambio de tono y de exigencia. Su estilo, basado en la presión alta y la verticalidad, acompañada de la fe en jóvenes como Lamine Yamal o Cubarsí, ha conectado de inmediato con la grada. Sobre el nuevo '10' del Barça, todo son elogios por parte del técnico:

"Lamine es un absoluto genio. Especialmente a su edad, con 18 años, decide los partidos él solo. Está en el buen camino. También es muy inteligente. Pero, por supuesto, sigue siendo muy joven, con 18 años, y tiene que aprender de los demás. Nosotros lo apoyamos. Estoy convencido de que será uno de los mejores jugadores que el mundo del fútbol haya visto jamás".

La situación en la portería

Flick ha logrado generar confianza, cohesión y una identidad reconocible en muy poco tiempo, aunque también le ha tocado lidiar con situaciones incómodas como la de Ter Stegen tras el fichaje de Joan Garcia. Sobre ello, el técnico quiso evitar cualquier polémica dejando claro que la decisión de fichar al guardameta de Sallent fue consensuada:

"Tenemos un portero muy joven y talentoso como Joan Garcia, que está a un nivel muy, muy bueno. Todos decidimos juntos que ese debía ser el futuro del Barça. Así que para mí estaba claro cuál era nuestro enfoque".

Además, se pronunció sobre la tregua en las hostilidades entre el Barça y Ter Stegen, capitán del primer equipo: "Para mí es importante que Marc y el club se hayan acercado. Y que hayan buscado la comunicación adecuada. Para mí es importante que Marc regrese. Es un portero top y tiene todo nuestro apoyo. Para que pueda volver a jugar a su nivel", apuntó.

Aunque, eso sí, dejó claro que no se casa con nadie cuando le preguntaron si le promete minutos cuando supere su lesión de espalda que le tendrá KO durante los próximos cuatro meses: "No, no hago promesas", finalizó.