Hansi Flick, muy enojado: "No voy a decir nada del árbitro"

El técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, se mostró contrariado por la derrota en Girona. El equipo, sin hacer un gran partido, mereció más y lo más doloroso fue perder con decisiones polémicas de Soto Grado, como no pitar la clara falta sobre Koundé en la acción del gol de la victoria del cuadro gironí.

Flick, en declaraciones a DAZN, afirmó que "ellos han tenido sus ocasiones, no estuvimos bien en las transiciones y han merecido la victoria".

El entrenador barcelonista recalcó a nivel futbolístico que "nuestro posicionamiento en el centro del campo no fue bueno. Estábamos muy abiertos. No estamos en buen momento. Es difícil defender la espalda en estas acciones. Hemos hecho muchas cosas mal. Hay un camino largo, ahora somos los segundos. Tenemos que remontar. Voy a dar dos días libres a los jugadores para resetear mentalmente".

Su enfado con el juego era evidente, pero todavía más con el colegiado. Ante la pregunta del segundo gol del Girona, Flick le preguntó al periodista su opinión y al no darle contestación, se marchó enojado: "No tengo nada que decir del árbitro". Y abandonó el puesto de entrevista ante la incredulidad de los comentaristas de DAZN.

"Quejarse del árbitro sonaría a excusa"

En la rueda de prensa posterior, siguió por la misma línea. "No quiero hablar del colegiado, hemos defendido muy mal, hemos estado mal posicionamiento, tenemos que prepararnos, debemos luchar de nuevo por la primera plaza".

Hansi Flick insistió en que "debemos tener más control, cometer menos errores. Hemos tenido ocasiones, como el penalti, aunque no estábamos frescos, debemos tener más hambre para los partidos. Todo el mundo está decepcionado, pero hay tiempo para remontar y a partir del jueves entrenaremos con otra mentalidad".

De los árbitros, aunque se le notaba su enfado, matizó que "tenemos que jugar mejor, si jugáramos bien, me quejaría. Todo lo contrario suena a excusa". Lo que no es excusa son las bajas, de las que se acordó: "Los resultados suceden, podemos jugar mejor, la semana que viene tendremos jugadores como Pedri, Rashford, Gavi también. Vamos paso a paso".

Al final, tanta insistencia arbitral, se la tomó incluso con buen humor: "No voy a dar excusas, no quiero quejarme, no quiero excusas, nosotros debemos mejorar nuestro trabajo. Ellos quizá tampoco están al mismo nivel que jugamos, así que tal vez no es un buen nivel".