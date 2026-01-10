Hansi Flick encuentra la fórmula: once de gala inédito para una gran final

El mejor once del momento para el mejor partido posible. No cabe duda de que Hansi Flick presentará este domingo en el King Abdullah de Jeddah un equipo muy competitivo y con las máximas garantías. Si no hay sorpresa de última hora, y si no surge ningún contratiempo imprevisto, será el mismo que goleó al Athletic Club por 5-0 en las semifinales de la competición con una única pero muy importante variación: la entrada de Lamine Yamal, la estrella de este Barça, por un Roony Bardghji que está dejando grandes sensaciones.

El Barça se divierte en Jeddah y aplasta a un inexistente Athletic / SPORT

Buscar (y encontrar) un once de gala para las grandes ocasiones siempre es el deseo de cualquier entrenador. No quiere decir que sean los mejores jugadores, pero sí posiblemente los que están en mejor forma y encajan en el engranaje.

La vuelta de Eric a los orígenes

Con Joan Garcia indiscutible bajo los palos, y con Koundé y Balde consolidados en los laterales, la gran noticia en defensa ha sido el regreso de Eric Garcia al eje después de haber brillado como pivote en los últimos tiempos.

Eric Garcia, durante las semifinales de la Supercopa de España / Associated Press

El puesto natural del ‘enmascarado’ de Martorell es de central y formando una pareja cien por cien de La Masia con Pau Cubarsí. Le toca ser el sacrificado a Gerard Martín, pese a que el de Esplugues ha mostrado un excelente nivel de juego y compromiso.

Flick insiste con Frenkie

El regreso de Eric a sus orígenes llega tras una nueva dosis de confianza de Flick en Frenkie de Jong.

El técnico ha apretado al neerlandés, le ha’ dado a conocer’ el banquillo y ha esperado una reacción positiva que ha llegado. Y si hace lo que le pide, Frenkie es imprescindible para el alemán. No tanto como Pedri, pero casi.

Ivan San Antonio | Joan Represa

En la mediapunta, el debate de siempre está entre Fermín y Dani Olmo. Ahora quien lleva la flecha hacia arriba es el de El Campillo y su poker de asistencias en los dos últimos partidos (Espanyol y Athletic, a quien también marcó).

Y arriba, un tridente que se antoja difícil de ‘mover’ pese a que la competencia es mucha y buena, Raphinha y Lamine son dos líderes y el ‘9’ esta temporada es para el ‘tiburón’ Ferran Torres.

Un once de gala... y a la vez, inédito. Será la primera vez que lo pueda lucir Hansi Flick.