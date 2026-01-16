Hansi Flick, sobre Dro, tras saber que dejará el Barça: "Es la decepción más grande de mi vida"

El entrenador del Barça, Hansi Flick, ha vivido este viernes un día especialmente complicado: cuando se le informó de que Dro, el jugador gallego formado en La Masia, abandonará el club en los próximos días, tras recibir una super oferta de un club extranjero que abonará los seis millones de euros de la cláusula del futbolista.

Flick ha sabido de mano del propio jugador que Dro dejará el Barça, pocos días después de cumplir la mayoría de edad. De hecho, Dro celebró sus 18 años en el viaje de vuelta de Arabia, tras conquistar la Supercopa.

No reaccionó el entrenador alemán de manera especialmente cordial: a Flick le molestó especialmente saber que perderá a una pieza importante, sobre todo en clave futuro, formada en La Masia y que ya ha participado en varios partidos a las órdenes del alemán.

Hansi Flick disfruta de su etapa en el Barça / Enric Fontcuberta / EFE

Dando por hecho que la salida de Dro es cuestión de días, Flick ha preferido que el jugador ya no participe en los entrenamientos del primer equipo; a fin de evitar una posible lesión y al considerar que el futbolista no está enfocado precisamente el trabajo con el primer equipo del Barça.

Debut como titular

Dro debutó en el primer equipo del Barça en un partido ante la Real Sociedad, precisamente el próximo rival del Barça en la Liga. Fue titular. Jugó la primera mitad y fue sustituido al descanso, cuando el conjunto azulgrana debía meter una marcha más y darle la vuelta a un partido que apuntaba a complicarse.

Considerado por Flick como uno de sus jugadores a los que ha tratado con especial, al entrenador alemán le ha sentado mal saber que Dro dejará el club. Se mostró muy decepcionado el alemán, hasta el punto de que ha comentado a su entorno que ha sufrido "la decepción más grande" de su vida.

Una perla que se escapa

A lo largo de las próximas horas, el futuro de Dro quedará clarificado, pero lo que está plenamente confirmado es que el futbolista dejará la disciplina del Barça (donde llegó en el verano de 2022, procedente del fútbol base del Val Miñor de Nigrán) para incorporarse a las filas de un gigante del fútbol europeo. Otra perla que se escapa de La Masia.

Al haber cumplido ya 18 años, pero con su contrato pendiente de renovación, Dro ha recibido una oferta suculenta, con el pago de la clásula incluido, y pondrá fin a su etapa en el Barça en los próximos días.