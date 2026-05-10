Hansi Flick dirigirá el Clásico pese a la muerte de su padre

El Barça afronta esta noche un Clásico decisivo por el título de Liga en un contexto emocionalmente muy duro para su entrenador. Hansi Flick, de 61 años, ha recibido en las últimas horas una de las noticias más dolorosas: el fallecimiento de su padre durante la noche previa al partido.

El técnico alemán comunicó la noticia esta mañana tanto al vestuario azulgrana como a la dirección del club. Un golpe personal muy duro que llega justo antes de uno de los encuentros más importantes de la temporada, con el Barça pudiendo cantar el alirón ante el Real Madrid.

Pese al momento familiar que atraviesa, Flick ha decidido mantenerse al frente del equipo y dirigirá el partido de esta noche. El entrenador estará en el banquillo en una cita de máxima exigencia, consciente de la trascendencia deportiva del duelo y del peso emocional que tendrá para él una noche marcada por el dolor.

El vestuario azulgrana recibió la noticia esta mañana, en las horas previas a un encuentro que ya venía cargado de tensión competitiva. El Clásico siempre supone una prueba mayúscula, pero en esta ocasión el contexto adquiere una dimensión mucho más humana alrededor de la figura del técnico.

Flick, que ha tratado de mantener la normalidad dentro de la preparación del partido, afrontará el duelo con el respaldo del club y de sus jugadores. La decisión de sentarse en el banquillo refleja el compromiso del técnico con el equipo en un momento clave de la temporada, aunque el foco, inevitablemente, también estará puesto en su fortaleza personal.