Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sorteo ChampionsCruces playoffs ChampionsFechas playoffs ChampionsTest F1 BarcelonaAlcaraz - ZverevFinal Open de AustraliaRanking ATP hoyOpen de Austarlia hoyCooper FlaggEstevaoJoan GarciaLaportaHamza AbdelkarimGuille FernándezGulerRashfordAntetokounmpoFerrero SinnerCruces ChampionsClasificación ChampionsRival Barça ChampionsRival Madrid ChampionsSorteo playoffs ChampionsDinero Barça ChampionsPróximo partido AlcarazClasificación sin VARMaldiniJoan PradellsMercado de FichajesGonzalo BernardosGonzalo Bernardos
instagramlinkedin
En Directo

En Directo

FC BARCELONA

Hansi Flick, en directo: rueda de prensa previa al Elche - Barça

El entrenador alemán comparece ante los medios de comunicación antes del encuentro correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports

Hansi Flick, durante el encuentro de Champions entre Barça y Copenhague

Hansi Flick, durante el encuentro de Champions entre Barça y Copenhague / EFE

Mario Roldán

Mario Roldán

Elche y FC Barcelona se enfrentan este sábado a las 21 horas en el estadio Martínez Valero, en el encuentro correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports. Hansi Flick atiende a los medios de comunicación para analizar el choque liguero y cómo se encuentra el equipo tras la goleada en Champions. Lo puedes seguir en directo a través de SPORT.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL