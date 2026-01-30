En Directo
FC BARCELONA
Hansi Flick, en directo: rueda de prensa previa al Elche - Barça
El entrenador alemán comparece ante los medios de comunicación antes del encuentro correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports
Elche y FC Barcelona se enfrentan este sábado a las 21 horas en el estadio Martínez Valero, en el encuentro correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports. Hansi Flick atiende a los medios de comunicación para analizar el choque liguero y cómo se encuentra el equipo tras la goleada en Champions. Lo puedes seguir en directo a través de SPORT.
Remontadas
"Hemos recibido muchos goles. La mentalidad es buena, tenemos calidad, creemos en nosotros mismos. Lo que hay que hacer es mejorar lo anterior, especialmente los primeros minutos. Hay que estar preparados desde el inicio. Es interesante ver jugar al Barça, pero seguiremos mejorando".
Dro
"He cambiado de opinión. No quiero decir nada al respecto. Me encanta Dro, pero obviamente estoy decepcionado. Él también lo sabe, pero me encanta. Aquí hubiera tenido un gran futuro. Tomó una decisión diferente, que he de respetar, esto es fútbol".
Problemas defensivos
"Estaba pensando sobre la primera parte (ganar la Champions). Hablamos del Barça, queremos ganar todos los títulos. Pero no es fácil. Uno puede soñar, pero hay que trabajar duro, mejorar lo del año pasado. Es importante centrarnos en el siguiente partido, del que viene después. No hay que esperar a los minutos finales de un partido. La mentalidad del equipo es uno de los puntos fuertes, sabemos que somos capaces de remontar, pero hay que empezar más fuertes los partidos, desde el primer segundo".
Bernal
"Estoy seguro que Marc es un jugador vital para el futuro de este club. Es un jugador con mucha calidad, pero es joven y viene de una grave lesión. Lo que importa es que hay que ir paso a paso. Todo el mundo quiere disputar más minutos, pero hay que tener paciencia e ir mejorando. Esta es la filosofía adecuada".
Elche
Flick: "Estamos en un momento clave de la temporada. Cada partido es un partido menos. El año pasado, contra el Elche, ellos tuvieron más posesión. Eder ha hecho un trabajo fantástico, me gusta como juegan. Son valientes y ofrecen muchas opciones. Me gusta analizarlos".
Aparece Hansi Flick. En breve arranca la rueda de prensa.
Flick no podrá contar para el partido con los lesionados Gavi, Christensen y Pedri.
Por su parte, los ilicitanos se encuentran en la undécima plaza con 24 puntos, tres por encima del descenso. No obstante, el equipo de Eder Sarabia suma cuatro encuentros sin ganar.
En la competición doméstica, los azulgranas solo aventajan en un punto al Real Madrid, por lo que todo lo que no sea una victoria en Elche puede comprometer el liderato de LaLiga.
Antes de la rueda de prensa de Flick ha tenido lugar el sorteo del playoff de la Champions. El PSG, uno de los posibles rivales del Barça en los octavos, se verá las caras con el Mónaco.
- Así quedan los cruces de la Champions League: cuadro, equipos clasificados y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- Los cuatro posibles rivales del Barça en octavos de final de la Champions League
- Sorpresa con el horario del Girona - Barça
- La Cope no da crédito tras el penalti de Tchouameni: 'Mourinho está presionando al árbitro
- Nuevo acuerdo millonario entre el Barça y Dubái
- Alcaraz - Zverev en directo hoy: Semifinales del Open de Australia en vivo y online
- Descontrol total en el Real Madrid
- El 'feeling' especial de Rashford con la Champions