Hansi Flick, en directo: rueda de prensa previa al Elche - Barça

Problemas defensivos

"Estaba pensando sobre la primera parte (ganar la Champions). Hablamos del Barça, queremos ganar todos los títulos. Pero no es fácil. Uno puede soñar, pero hay que trabajar duro, mejorar lo del año pasado. Es importante centrarnos en el siguiente partido, del que viene después. No hay que esperar a los minutos finales de un partido. La mentalidad del equipo es uno de los puntos fuertes, sabemos que somos capaces de remontar, pero hay que empezar más fuertes los partidos, desde el primer segundo".