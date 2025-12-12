Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Laporta Caso NegreiraJulián ÁlvarezGuadalajaraKluivertBarcelona - OsasunaVíctor MuñozViniciusRaphinha AntonyRivaldoPremier Padel BarcelonaBarcelona - Osasuna horarioBarcelona - Osasuna alineacionesBarça - Olympiacos horarioCruces ChampionsEric GarciaMaratonianasJoan PradellsJordi CruyffEmparejamientos Copa del ReyPróximo partido BarcelonaRally Dakar 2026
FC BARCELONA

Así ha sido la rueda de prensa de Hansi Flick previa al FC Barcelona - Osasuna

El entrenador alemán ha atendido a los medios de comunicación antes del partido correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports

Flick sobre Lewndowski y Ferran: "Quiero ver a todos al nivel al que están ellos dos"

ESPORT 3

Mario Roldán

Mario Roldán

FC Barcelona y Osasuna se miden este sábado a las 18:30 horas en el Spotify Camp Nou, en el partido correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports. Hansi Flick ha atendido a los medios de comunicación para analizar el duelo liguero contra el conjunto navarro. Lo has podido seguir en directo a través de SPORT.

