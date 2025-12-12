Así ha sido la rueda de prensa de Hansi Flick previa al FC Barcelona - Osasuna

Rashford

"Cuando está en el banquillo significa que tenemos un buen equipo. Lo que puedo decir es que es muy profesional, su mentalidad es fantástica. Tuvo que adaptarse, pero ya ha alcanzado su mejor nivel. Yo hablo con los jugadores cuando no juegan. Él me dijo que no me preocupara, que lo importante es el equipo. Esa es la actitud. Estoy contento que esté aquí".