En Directo
FC BARCELONA
Así ha sido la rueda de prensa de Hansi Flick previa al FC Barcelona - Osasuna
El entrenador alemán ha atendido a los medios de comunicación antes del partido correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports
FC Barcelona y Osasuna se miden este sábado a las 18:30 horas en el Spotify Camp Nou, en el partido correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports. Hansi Flick ha atendido a los medios de comunicación para analizar el duelo liguero contra el conjunto navarro. Lo has podido seguir en directo a través de SPORT.
¡Hasta aquí el directo! ¡Gracias por seguirnos!
Finaliza la rueda de prensa de Hansi Flick.
Más sobre Xabi Alonso
"No quiero entrar, ya lo he dicho antes. No quiero hablar del Real Madrid, no es mi tema".
Balde
"Es un jugador joven. Lo veo concentrado, jugando y entrenando bien. Tiene mucho potencial. Él puede jugar para la selección. No soy quién lo debe decir, pero demuestra siempre su nivel. Puede mejorar en los pases cruzados cuando está arriba, pero es un muy buen jugador".
Más sobre Eric
"Tiene mucha calidad en todas las posiciones. Cuando tienes un jugador como él, puedes colocarlo en distintas demarcaciones. Eso nos aporta estabilidad, en la defensa y en la construcción. Es bueno tenerle y puede jugar también de 5".
Rashford
"Cuando está en el banquillo significa que tenemos un buen equipo. Lo que puedo decir es que es muy profesional, su mentalidad es fantástica. Tuvo que adaptarse, pero ya ha alcanzado su mejor nivel. Yo hablo con los jugadores cuando no juegan. Él me dijo que no me preocupara, que lo importante es el equipo. Esa es la actitud. Estoy contento que esté aquí".
Ter Stegen
"He sido claro, he hablado con él. Pero queda entre el jugador y yo".
Xabi Alonso
"No me centro en el Real Madrid. Nosotros tenemos que centrarnos 100% en el Barça".
Portería
"Joan es el número 1 y nada más. Igual que los jugadores de campo no digo quién es el 2 o el 3. Juega porque tenemos confianza. De momento, no tenemos intención de cambiar a Joan. Es el número 1".
Líderes
"Queda mucho por recorrer. Estamos en diciembre. De momento, lo importante es concentrarnos, mirar lo que hacemos nosotros. Podemos ganar a cualquiera, pero podemos mejorar muchas cosas. Lo que no debemos hacer es mirar la tabla. No es la actitud adecuada".
