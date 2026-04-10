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Hansi Flick, en directo: rueda de prensa previa del derbi Barça - Espanyol de LaLiga

Sigue la comparacencia del técnico del FC Barcelona ante la prensa en la previa del duelo ante el Espanyol de la jornada 31ª de LaLiga EA Sports

Hansi Flick, en rueda de prensa en la Ciutat Esportiva

Hansi Flick, en rueda de prensa en la Ciutat Esportiva / Dani Barbeito

Roger Meya Pla-Giribert

Roger Meya Pla-Giribert

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