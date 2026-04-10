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Hansi Flick, en directo: rueda de prensa previa del derbi Barça - Espanyol de LaLiga
Sigue la comparacencia del técnico del FC Barcelona ante la prensa en la previa del duelo ante el Espanyol de la jornada 31ª de LaLiga EA Sports
Arbeloa y los árbitros
"No me interesa, no me preocupan este tipo de casos. Es lo que se hace, generar ruido alredeor nuestro, es como van las cosas. Estamos en una buena posición y tenemos que ganar cada partido. Al final es como queremos hacer las cosas, no pensar en los demás y centrarnos solo en nosotros".
Gavi
"Es una buena opción que Gavi empieze mañana. Tenemos que ir paso a paso con él, pero creo que si que estaría preparado para empezar".
"He tenido muy buenas sensaciones hoy con el entreno, están centrados, es su trabajo. Están preparados para mañana".
Los dardos de Arbeloa al Barça
"No, nada. No pierdo mi energía con esto. Me parece bien, es su opinión. Yo me centro en mi equipo y nada más".
"LaLiga es la base y por lo que juegas. Pero el sueño para todo el mundo es la Champions, por esto estamos aquí. En todos los partidos ves que los jugadores están un 5% por encima del 100%. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo del día a día por la liga, pero al final el objetivo es la Champions".
La renovación de Lewandowski
"No es momento de hablar de esto. Tenemos grandes objetivos por delante y todos los jugadores tienen que centrarse en darlo todo por esto equipo, club y afición. No es momento de hablar de esto. Eto es trabajo de Deco".
Lamine Yamal
"Veremos si descansa. Para él es bueno empezar el partido pero veremos, no lo hemos decidio, habrá que esperar a mañana".
De Jong
"Tiene que ir paso a paso. El siguiente es mañana, veremos como se encuentra y qué decidimos, el siguiente paso ya será el martes. Me alegraré cuando le tendremos de vuelto pero de momento paso a paso".
"Para esto tenemos el VAR. Si ven algo que no es correcto, tienen que avisar al árbitro, y esto lo que eché en falta en este partido. Hay muchas cosas que se pueden mejorar. También es verdad que nosotros no hicimos nuestro mejor partido y cometimos errores, pero los errores del árbitro decidieron el partido".
El arbitraje y la queja del club a la UEFA
"No sé cual será el resultado pero me parece perfecto que el club nos apoye, Todo el mundo lo piensa, se puede cometer un error pero no dos, así que me parece perfecto".
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