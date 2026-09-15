Así ha sido la rueda de prensa de Hansi Flick previa al partido entre FC Barcelona y Racing

Balde

"De momento, tenemos cinco laterales, dos en la derecha y tres en la izquierda. Nadie esperaba que Xavi Espart jugara a este nivel. Balde debe dar su mejor versión. Ya lo da en los entrenos. No está contento, porque quiere jugar y no tiene minutos. Ha sido clave estos dos últimos años. Las cosas cambian. Hay una dinámica diferente, hay que gestionarlo. Lo está haciendo bien, estoy contento con él. No es una situación fácil, es una competición por una posición".