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FC BARCELONA
Así ha sido la rueda de prensa de Hansi Flick previa al partido entre FC Barcelona y Racing
El entrenador alemán ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar el encuentro de este miércoles a las 21:30 horas en el Spotify Camp Nou
El FC Barcelona recibe este miércoles a las 21:30 horas en el Spotify Camp Nou al Racing, en el encuentro correspondiente a la jornada 6 de LaLiga. Hansi Flick ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar el partido, en el que el Barça batirá el mejor arranque de temporada de su historia si logra los tres puntos. Lo has podido seguir en directo a través de SPORT.es.
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Finaliza la rueda de prensa de Hansi Flick.
Campaña Balón de Oro a Lamine
"¿Por qué no deberíamos hacerlo? Es normal, es nuestro jugador. Damos apoyo a nuestros jugadores. Además, estamos jugando bien. Está bien que hagamos eso, porque son jugadores de nuestro equipo. Puedo ver su nivel, lo que aporta cada día en los entrenamientos. Cuando sé eso, puedo dar apoyo a mis jugadores".
Lamine Yamal
"Déjame pensarlo. No quiero decir que no es fácil, porque es fácil. Tiene calidad y una gran preparación física. Él sabe que puede marcar cuando está en la posición adecuada. Lo que hace con el balón y su confianza en la finalización... Es espectacular. Está jugando a un nivel fantástico, increíble. Puede marcar goles en cualquier situación. Valoro lo que veo en los entrenamientos".
Balde
"De momento, tenemos cinco laterales, dos en la derecha y tres en la izquierda. Nadie esperaba que Xavi Espart jugara a este nivel. Balde debe dar su mejor versión. Ya lo da en los entrenos. No está contento, porque quiere jugar y no tiene minutos. Ha sido clave estos dos últimos años. Las cosas cambian. Hay una dinámica diferente, hay que gestionarlo. Lo está haciendo bien, estoy contento con él. No es una situación fácil, es una competición por una posición".
Más sobre el Balón de Oro
"Lamine es joven y sincero. Tiene confianza en sí mismo. Me gusta que muestre su confianza en el césped. Todos queremos que juegue. Cuando hace los 1vs 1, todos nos quedamos admirados. Ese es Lamine. Le ayudaré, le daré apoyo, porque es increíble tener un jugador así. ¿Cree que se lo merece? Pues se lo merece. Ha ganado el Mundial y LaLiga. No será fácil, porque hay muy buenos jugadores. Habrá que ver".
Lesiones
"Tenemos que gestionarlo. Hoy hemos hecho una sesión de recuperación. Mañana veremos quién sale de titular. A lo mejor damos menos minutos a algunos jugadores. Todos quieren salir de inicio, pero lo debemos gestionar".
Récord siete victorias
"No quiero romper récords. Queremos ganar partidos, todos los partidos. No pienso en otras cosas, solo en el partido de mañana. Jugamos contra un rival que lo está haciendo muy bien, con un entrenador que ha hecho la faena fantástica. No será un partido sencillo, necesitamos a todos los jugadores concentrados".
Gavi
"Por supuesto. Todos son importantes y los necesitamos a todos. Gavi tiene una ambición muy grande, siempre quiere jugar. Se ha recuperado, pero el equipo lo está haciendo bien. Lo debe aceptar. Hemos de gestionar los minutos, no sabemos qué pasará en la temporada. Está entrenando bien, eso es lo que quiero ver".
Ruido con el Balón de Oro
"Espero que no. Estamos concentrados. No puedes ganar los títulos ahora. Nos tenemos que centrar en lo que podemos cambiar. Ya vendrán los resultados. Si ganas el Balón de Oro u otros títulos es porque lo has merecido".
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