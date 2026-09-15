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Así ha sido la rueda de prensa de Hansi Flick previa al partido entre FC Barcelona y Racing

El entrenador alemán ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar el encuentro de este miércoles a las 21:30 horas en el Spotify Camp Nou

Flick comparece ante los medios antes del Barça-Racing

Flick comparece ante los medios antes del Barça-Racing / Gorka Urresola Elvira / SPO

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Mario Roldán

Mario Roldán

El FC Barcelona recibe este miércoles a las 21:30 horas en el Spotify Camp Nou al Racing, en el encuentro correspondiente a la jornada 6 de LaLiga. Hansi Flick ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar el partido, en el que el Barça batirá el mejor arranque de temporada de su historia si logra los tres puntos. Lo has podido seguir en directo a través de SPORT.es.

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