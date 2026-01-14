Hansi Flick, en directo: rueda de prensa previa al partido entre Racing y Barça

Real Racing Club y FC Barcelona se enfrentan este jueves a las 21 horas en los Campos de Sport de El Sardinero, en el encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey. Hansi Flick atiende a los medios de comunicación para analizar el choque copero contra los cántabros y cómo se encuentra el equipo tras la consecución de la Supercopa de España. Lo puedes seguir en directo a través de SPORT.ES.

Flick comparecerá ante los medios de comunicación a las 13 horas.

Para activarse, los jugadores realizaron varios rondos. El recién llegado Cancelo entró en el de Lamine Yamal. Nada mal para dar el pistoletazo de salida a su segunda aventura como azulgrana.

En el entreno matinal de los azulgranas, el entrenador alemán saltó al césped y lo primero que hizo es tirarle un caño a su ayudante, Heiko Westermann. Posteriormente, jugó un mini rondo con su staff, en el que se gustó con dos taconazos.

Su redebut parece que será el domingo contra la Real Sociedad, pues Deco cree que "no estará listo para nuestro próximo partido" ante el Racing. Aun así, la decisión depende de Flick, que nos sacará de dudas en la rueda de prensa.

El luso, que entró al verde con el pie derecho, tocó el césped y se santiguó dos veces, se unió al grupo de Eric y Ferran, con quienes jugó en su primera etapa con el Barça, en la temporada 2023-2024. Además, bromeó con Cubarsí y su nuevo corte de pelo.

El FC Barcelona se está ejercitando en la Ciutat Esportiva con la gran novedad de Joao Cancelo. El portugués se ha llevado las collejas de sus compañeros antes de arrancar el entreno.