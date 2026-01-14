Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FC BARCELONA

Hansi Flick, en directo: rueda de prensa previa al partido entre Racing y Barça

El entrenador azulgrana atiende a los medios de comunicación antes del encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey

Hansi Flick, durante la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa de España

Hansi Flick, durante la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa de España / EFE

Mario Roldán

Mario Roldán

Real Racing Club y FC Barcelona se enfrentan este jueves a las 21 horas en los Campos de Sport de El Sardinero, en el encuentro correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey. Hansi Flick atiende a los medios de comunicación para analizar el choque copero contra los cántabros y cómo se encuentra el equipo tras la consecución de la Supercopa de España. Lo puedes seguir en directo a través de SPORT.ES.

