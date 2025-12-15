Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hansi Flick, en directo: rueda de prensa previa al partido entre Guadalajara y Barça

El entrenador alemán atiende a los medios de comunicación antes del encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey

Hansi Flick, en rueda de prensa

Hansi Flick, en rueda de prensa / EFE

Mario Roldán

CD Guadalajara y FC Barcelona se enfrentan este martes a las 21 horas en el Estadio Pedro Escartín, en el encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Hansi Flick atiende a los medios de comunicación para analizar el duelo copero contra los alcarreños. Lo puedes seguir en directo a través de SPORT.

