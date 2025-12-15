Hansi Flick, en directo: rueda de prensa previa al partido entre Guadalajara y Barça

CD Guadalajara y FC Barcelona se enfrentan este martes a las 21 horas en el Estadio Pedro Escartín, en el encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Rey. Hansi Flick atiende a los medios de comunicación para analizar el duelo copero contra los alcarreños. Lo puedes seguir en directo a través de SPORT.

Enfrente estará el Guadalajara, de Primera Federación. Los castellanomanchegos han derrotado a Cacereño y Ceuta para alcanzar los dieciseisavos de final.

El FC Barcelona debuta este curso en la Copa del Rey. Los azulgranas quieren revalidar el título que conquistaron la temporada pasada en la final contra el Real Madrid.

El técnico alemán comparecerá a las 12:40 horas.