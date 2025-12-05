Así ha sido la rueda de prensa de Hansi Flick previa al Real Betis - FC Barcelona

En Directo
Lamine Yamal
"Siempre hablamos de jugadores en el rol ofensivo y defensivo. Está haciendo las cosas muy bien, contra el Atlético presionando mucho. Ha mejorado muchísimo en ataque y defensa. Me ha encantado lo que he visto en el entreno de hoy. Me encanta poder verle y tenerle aquí en Barcelona a este nivel. Siempre quiere mejorar, no es uno de esos que se cae en el uno contra uno. Quiere seguir, superar al siguiente rival. A veces no es fácil, porque hay muchos jugadores a quienes les gusta el uno contra uno y tenemos que proteger a este tipo de jugador. En el 90% de los casos le hacen falta, pero Lamine sigue".
De Jong
"De inicio no lo sé. Ha entrenado bien y podría jugar mañana".
Celebración contra el Atlético
"Esto es lo que demostramos la temporada pasada. Los mejores momentos fueron contra el Atlético. Estoy muy contento, también por lo que vi después del partido".
Gavi
"Está bien. El martes estuvo celebrando con el resto sobre el terreno de juego. Es disciplinado y volverá más fuerte que antes".
Dificultades de ser entrenador
"Este es un trabajo. Solo pueden jugar 11 de inicio. A veces no están contentos, pero cuando están frustrados no dan el 100%. Si tenemos un once titular, tenemos un once titular. Yo hablo con los que no van a jugar. Les digo: 'El mejor momento de vuestras vidas es este, jugando, disfrutando con vuestros compañeros'. Son situaciones que se tienen que gestionar, pero dependen de cada jugador. Yo quiero jugadores que piensen en positivo, que lo den todo. Contra el Atlético, los que entraron desde el banquillo lo dieron todo. Eso es lo que buscamos".
Gerard Martín
"Está jugando muy bien. Sabes lo que te va a dar cuando está en el terreno de juego. Es disciplinado en defensa y ataque. Al ser zurdo nos da opciones desde atrás, es lo que esperamos de él, por eso está jugando".
Más sobre Eric
"Desde comienzos de la temporada anterior vimos su potencial. Sufría lesiones y sus consecuencias, pero es un jugador profesional, se ha centrado siempre en jugar al fútbol. Cuando uno quiere ser líder también es importante. Es disciplinario y se ocupa del resto de jugadores. No importa si juega de lateral, central, si sale desde el banquillo... Lo da todo por este equipo y se merece firmar su nuevo contrato. Son buenas noticias para él, para el club y para todos".
Raphinha
"Nuestra relación es muy buena. Rapha es un jugador muy importante y lo ha demostrado porque siempre inicia la dinámica de presión. Nos aporta muchísimo y disponer con él es fantástico para mí".
