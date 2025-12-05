Así ha sido la rueda de prensa de Hansi Flick previa al Real Betis - FC Barcelona

Lamine Yamal

"Siempre hablamos de jugadores en el rol ofensivo y defensivo. Está haciendo las cosas muy bien, contra el Atlético presionando mucho. Ha mejorado muchísimo en ataque y defensa. Me ha encantado lo que he visto en el entreno de hoy. Me encanta poder verle y tenerle aquí en Barcelona a este nivel. Siempre quiere mejorar, no es uno de esos que se cae en el uno contra uno. Quiere seguir, superar al siguiente rival. A veces no es fácil, porque hay muchos jugadores a quienes les gusta el uno contra uno y tenemos que proteger a este tipo de jugador. En el 90% de los casos le hacen falta, pero Lamine sigue".