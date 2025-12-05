Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Así ha sido la rueda de prensa de Hansi Flick previa al Real Betis - FC Barcelona

El entrenador del Barça ha atendido a los medios de comunicación antes del partido correspondiente a la jornada 15 de LaLiga EA Sports

Flick habla sobre Eric García: "Podría llegar a ser capitán, ¿Por qué no?"

FC Barcelona

Mario Roldán

Real Betis y FC Barcelona se miden este sábado a las 18:30 horas en el Estadio de la Cartuja, en el partido correspondiente a la jornada 15 de LaLiga EA Sports. Hansi Flick ha atendido a los medios de comunicación para analizar el duelo liguero contra los andaluces. Lo has podido seguir en directo a través de SPORT.

