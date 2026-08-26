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FC BARCELONA
Así ha sido la rueda de prensa de Hansi Flick previa al FC Barcelona-Athletic Club
El entrenador alemán ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar el encuentro de este jueves a las 21 horas en el Spotify Camp Nou
El FC Barcelona recibe este jueves a las 21 horas en el Spotify Camp Nou al Athletic Club, en el encuentro correspondiente a la jornada 1 de LaLiga. Hansi Flick ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar el primer partido en casa del Barça esta temporada. Lo has podido seguir en directo a través de SPORT.es.
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Finaliza la rueda de prensa de Hansi Flick.
Más sobre Lamine
"No creo que lo entienda (ser sustituido). Pero es normal, quiere jugar. Cuando eres un campeón siempre buscas ganar el siguiente. Esa es y debe ser su actitud. Todos los jugadores de mi equipo tienen hambre de ganar la tercera liga consecutiva. Lucharemos por eso y trabajamos duro para conseguirlo".
Defensa
"De momento, estamos contentos con los defensas que tenemos. Hay opciones como Eric o Koundé, que pueden jugar en varias posiciones. Christensen y Gerard lo han hecho bien. Cubarsí es uno de los mejores centrales del mundo. El año pasado y en el Mundial jugó mucho, así que quiero tener paciencia con él. Sé que quiere jugar, después de un Mundial increíble".
Gavi
"Está bien, mucho mejor que después del partido. Tenemos que esperar una semana para que vuelva".
Pareja Rodri-Pedri
"Tenemos también a Marc Bernal. Rodri tiene más experiencia, es un líder. Junto con Pedri podemos controlar el juego, la pelota. Eso es importante. Contra el Elche perdimos muchos balones. Cuando entró Pedri, el partido cambió. Eso es lo que necesitamos. Rodri es uno de los mejores. Tengo ganas de verlos jugar juntos en el Barça. Será top".
Terzic
"Lo conozco muy bien. Me vino a ver a Barcelona. Es un entrenador con una estructura clara. Encaja muy bien en el Athletic Club".
Rodri
"Sí, puede jugar. Tenemos previsto que juegue".
Lamine Yamal
"Tuvo un problema, un dolor de cabeza. Lamine es un genio, ha tenido tres semanas de vacaciones y solo ha podido entrenar unos días. Es normal que no esté al máximo nivel. Hay que encontrar una solución para que encuentre su mejor nivel. Valoro mucho sus 60 minutos. Participó en los dos primeros goles: presionó en el primero y dio un pase al primer toque en el segundo. Lo está haciendo bien día a día. Lo necesitamos".
Homenaje campeones del mundo
"Estoy centrado en el partido. Los campeones han hecho un trabajo fantástico en el Mundial, pero eso es pasado. Debemos centrar en el partido de mañana".
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