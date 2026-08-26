Así ha sido la rueda de prensa de Hansi Flick previa al FC Barcelona-Athletic Club

Lamine Yamal

"Tuvo un problema, un dolor de cabeza. Lamine es un genio, ha tenido tres semanas de vacaciones y solo ha podido entrenar unos días. Es normal que no esté al máximo nivel. Hay que encontrar una solución para que encuentre su mejor nivel. Valoro mucho sus 60 minutos. Participó en los dos primeros goles: presionó en el primero y dio un pase al primer toque en el segundo. Lo está haciendo bien día a día. Lo necesitamos".