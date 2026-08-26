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Así ha sido la rueda de prensa de Hansi Flick previa al FC Barcelona-Athletic Club

El entrenador alemán ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar el encuentro de este jueves a las 21 horas en el Spotify Camp Nou

Hansi Flick sobre el futuro de Julián: "El presidente ya lo dejó claro y Deco y yo estamos totalmente de acuerdo"

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Hansi Flick sobre el futuro de Julián: "El presidente ya lo dejó claro y Deco y yo estamos totalmente de acuerdo" / X

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Mario Roldán

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El FC Barcelona recibe este jueves a las 21 horas en el Spotify Camp Nou al Athletic Club, en el encuentro correspondiente a la jornada 1 de LaLiga. Hansi Flick ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar el primer partido en casa del Barça esta temporada. Lo has podido seguir en directo a través de SPORT.es.

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