Así ha sido la rueda de prensa de Hansi Flick previa al Albacete - Barça

El entrenador alemán ha comparecido ante los medios de comunicación antes del encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey

Hansi Flick, durante el Elche - Barça

Hansi Flick, durante el Elche - Barça / AP

Mario Roldán

Mario Roldán

Albacete y FC Barcelona se enfrentan este martes a las 21 horas en el estadio Carlos Belmonte, en el encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey. Hansi Flick ha atendido a los medios de comunicación para analizar el choque copero y cómo se encuentra el equipo tras la victoria en Elche. Lo has podido seguir en directo a través de SPORT.

