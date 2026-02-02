En Directo
FC BARCELONA
Así ha sido la rueda de prensa de Hansi Flick previa al Albacete - Barça
El entrenador alemán ha comparecido ante los medios de comunicación antes del encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey
Albacete y FC Barcelona se enfrentan este martes a las 21 horas en el estadio Carlos Belmonte, en el encuentro correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey. Hansi Flick ha atendido a los medios de comunicación para analizar el choque copero y cómo se encuentra el equipo tras la victoria en Elche. Lo has podido seguir en directo a través de SPORT.
¡Hasta aquí el directo! ¡Gracias por seguirnos!
Finaliza la rueda de prensa de Hansi Flick.
Lamine Yamal
"No le gustaría si no fuera (titular), pero ya veremos. Disfruta jugando y eso me gusta. Tenemos jugadores que están a un nivel máximo. Balde también hizo un partido fantástico, tanto en defensa como en ataque. Podría ser un jugador para la selección, porque hace un trabajo fantástico".
Ferran Torres
"Tenemos jugadores fantásticos, el ambiente entre ellos es increíble. Son compañeros y amigos. Es una decisión del club, pero estoy contento con todos los jugadores. Deco está haciendo un trabajo fantástico y va a seguir haciéndolo: mantener jugadores para el futuro".
Revulsivos
"Estamos en un momento fantástico. No es fácil entrar en el once. Tenemos once jugadores que empiezan y cinco más que lo acaban. Ellos también tienen un papel importante en nuestro éxito. Lo estamos haciendo bien, los jugadores que entran nos ayudan mucho".
Rotaciones
"Lo miraremos. Tenemos que gestionar los minutos, pero no voy a decir quién va a salir de titular".
Rashford
"Tiene mucho más potencial que demostrar todavía. Siempre miramos los goles, los últimos pases, pero como entrenador nos puede dar mucho más. Eso es lo que quiero ver. Estoy muy contento con él, nos está dando lo que le pedimos, pero tiene más potencial. Quiero que todos alcancen su máximo nivel, mejorar siempre".
Gavi
"Veremos. Paso a paso. Lo más importante es que se recupere. Tiene que estar tranquilo, centrarse en el próximo paso. Le quedan muchos años por delante".
Mercado de fichajes
"Estoy contento con lo que tengo. Sabéis que no me gustó que Dro se marchara, pero estoy contento con el equipo. Cuesta escoger al once titular. Hemos hecho las cosas bien".
Preparación mañana
"Siempre analizamos el rival. Los partidos de Celta y Madrid sirven para ver que hicieron bien. Tenemos que adaptarnos, saltar al campo con actitud. Siempre tenemos que jugar así. Hay que mejorar los pequeños detalles, también para el futuro. Me gusto el partido del sábado, acabé satisfecho. Pero fallamos algunas grandes oportunidades. Se trata no de buscar la perfección, sino de progresar. Y hemos progresado mucho. El equipo necesita que creamos en ellos".
