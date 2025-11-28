Así ha sido la rueda de prensa de Hansi Flick previa al partido entre Barça y Alavés

Regreso al mejor nivel

"Cuando perdemos y encajamos tres goles es fácil de decir que no fue un buen partido. Al fin y al cabo, hay gente que no sabe lo que necesitamos para jugar con la línea adelantada. Se trata también de la delantera, del centro del campo. Necesito que cada jugador pueda presionar. Parece que la culpa es de la defensa, pero no es justo. Si no presionamos bien todos tendremos problemas. Hicimos bien muchas cosas, pero hay que mejorar. Pedri nos aportará más calidad, ya estamos casi todos disponibles. Queremos ir mejorando tras cada partido".