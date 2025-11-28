En Directo
FC BARCELONA
Así ha sido la rueda de prensa de Hansi Flick previa al partido entre Barça y Alavés
El entrenador del Barça ha atendido a los medios de comunicación antes del partido correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports
FC Barcelona y Deportivo Alavés se enfrentan este sábado a las 16:15 horas en el Spotify Camp Nou, en el encuentro correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports. Hansi Flick ha atendido a los medios de comunicación para analizar el duelo liguero contra los vitorianos y cómo se encuentra el equipo tras la derrota en Champions.
Lamine Yamal
"Está bien, se siente bien. Muchos jugadores, cuando les cambiamos, no están contentos. Yo también fui jugador y no reaccioné como era debido. Cucurella es uno de los mejores laterales del mundo, muy bueno en defensa. Le toca a Lamine dar un paso adelante, demostrar de nuevo. Es ahora cuándo debe mostrar su mejor nivel".
Raphinha
"Por supuesto que le he echado de menos. Es uno de los jugadores más centrados del equipo, se ajusta a nuestro estilo y filosofía. Tiene un impacto muy positivo en nuestro juego, es muy bueno en las transiciones. También tiene hambre y muchas ganas de demostrar lo bueno que es después de un gran año. Creo y espero que nos demuestre lo bueno que es".
Liderato
"Sé que cada partido es difícil. Nuestro objetivo mañana son los tres puntos. Cualquier otra cosa queda a un lado".
Mensaje a los jugadores
"Lo expliqué antes. En el entreno de hoy también. Veo buena dinámica, intensidad, es lo que he echado de menos en algunos tramos contra el Chelsea. Tenemos confianza con y sin balón, pero lo tenemos que demostrar".
Christensen
"Ya veremos. Sabéis que no me gusta hablar sobre el once inicial, pero puede ser una buena opción".
Mercado invierno
"No, me centro en lo que tengo, en el siguiente partido. Nos quedan poco más de tres semanas, muchos partidos por disputar y en eso centro toda la energía".
Pedri
"Jugará minutos, pero no de inicio. Si es posible disputará unos minutos en la segunda parte".
Regreso al mejor nivel
"Cuando perdemos y encajamos tres goles es fácil de decir que no fue un buen partido. Al fin y al cabo, hay gente que no sabe lo que necesitamos para jugar con la línea adelantada. Se trata también de la delantera, del centro del campo. Necesito que cada jugador pueda presionar. Parece que la culpa es de la defensa, pero no es justo. Si no presionamos bien todos tendremos problemas. Hicimos bien muchas cosas, pero hay que mejorar. Pedri nos aportará más calidad, ya estamos casi todos disponibles. Queremos ir mejorando tras cada partido".
