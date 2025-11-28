Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

En Directo

FC BARCELONA

Así ha sido la rueda de prensa de Hansi Flick previa al partido entre Barça y Alavés

El entrenador del Barça ha atendido a los medios de comunicación antes del partido correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports

Flick confirma la baja Araujo

Flick confirma la baja Araujo

FC BARCELONA

Mario Roldán

Mario Roldán

FC Barcelona y Deportivo Alavés se enfrentan este sábado a las 16:15 horas en el Spotify Camp Nou, en el encuentro correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports. Hansi Flick ha atendido a los medios de comunicación para analizar el duelo liguero contra los vitorianos y cómo se encuentra el equipo tras la derrota en Champions.

Actualizar
Ver más

TEMAS