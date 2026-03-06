En Directo
FC BARCELONA
Hansi Flick, en directo: rueda de prensa previa al Athletic Club - FC Barcelona de la Jornada 27 de LaLiga
Sigue la comparecencia de Hansi Flick ante los medios de comunicación antes del partido de LaLiga entre Athletic y Barça que se disputará en San Mamés
Atlético de Madrid
"Este partido, el recibimiento, fue increíble. Los jugadores estaban muy motivados y demostró que una buena conexión con la afición puede dar más. Nadie abandonó durante el partido, todos lo intentamos. El Atlético jugó bien en Madrid y aquí defendió bien, hay que aceptarlo. Mi sensación es que estamos en el nivel que queremos ver del equipo. Eston nos debe dar confianza"
Gavi
"Viajará con el equipo, pero no va a entrar todavía. Ha dado un paso más adelante. Quizá después del viaje podría volver más deprisa"
Renovación de Lewandowski
"Tenemos un gran objetivo esta temporada, con dos títulos por jugar, estamos centrados en esto. Lo que pueda pasar después ya veremos. Estamos muy contentos con Robert, mañana puede jugar. Veremos que pasa. Es un fantástico, puede marcar 20-25-30 goles sin problemas"
Las bajas
"Es algo que hay gestionar, es normal cuando hay muchos partidos. Al final, tenemos jugadores de La Masia de buena calidad y tenemos experiencia con ellos. Hay que gestionar la carga y quizá mañana jueguen otros futbolistas".
Athletic Club
"Es un equipo fantástico, de los mejores, sabemos que en casa son distintos, mi equipo está bien, el ambient es fantástico, el rendimiento en los entrenamientos también, estoy muy contento"
Arranca
Hansi Flick ya ha llegado a la sala de prensa y empieza a hablar antes los medios de comunicación.
Newcastle
El equipo ha cambiado de planes para este viaje.
Duerme en Bilbao y el domingo se desplaza a Newcastle para preparar el partido del martes de la ida de los octavos de final de la Champions League.
Gavi
Gavi puede ser uno de los protagonistas en la rueda de prensa ya que su regreso está al caer.
Entrenamiento bajo la lluvia
¡Buenos días! Bienvenidos al seguimiento en directo de la rueda de prensa de Hansi Flick.
Antes, el equipo se ha entrenado bajo una lluvia persistente en el campo Tito Vilanova.
Flick comparecerá a las 13.00 h. ante los medios.
