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Hansi Flick en rueda de prensa: el adiós de Lewandowski y la previa del Barça - Betis de LaLiga
Así ha sido la comparecencia del técnico alemán en la previa del duelo entre Barça y Betis de la jornada 37ª de LaLiga EA Sports
Hasta aquí la rueda de prensa de Hansi Flick, marcada por el adiós de Robert Lewandowski. Como siempre, podrás seguir todas las reacciones y la actualidad tras el anuncio del adiós del polaco en SPORT.
Unión del vestuario
"Trato a los jugadores con respeto y espero lo mismo de ellos. Queremos ganar y jugar un buen fútbol, hacer feliz a la gente. Lo mejor es ser honesto, incluso cuando es una decisión que no gustará a todo el mundo, pero lo importante es el equipo. A veces tengo que dar un paso atrás. Pero la clave es que las decisiones no sean para un jugador o dos, si no para el equipo"
¿Quería un año más a Lewy?
"¿Una temporada más de Lewandowski? La decisión está tomada. Se irá y es así, lo tenemos que respetar"
El portero contra el Betis
"No miro estos premios (Zamora). Tek se merecía jugar y lo hizo contra el Alavés, pero mañana lo hará Joan Garcia"
El objetivo de la Champions
"No hemos conseguido llegar al máximo nivel en la Champions League, tenemos que jugar mejor y marcar más goles que los rivales. La Champions es un gran objeitivo, sabemos que muy difícil pero no imposible"
No responde sobre el futuro de Christensen
"El plan es darle minutos mañana, lo queríamos hacer en Vitoria pero cambiamos de idea, así que espero darle minutos"
¿Más despedidas?
"No lo creo, pero en el fútbol todo es posible. Aún así, no lo creo"
La pérdida de Lewandowski
"No será fácil encontrar a alguien con el nivel de Robert, capaz de marcar 25-30 goles por temporada. Lo he dicho, es un gran profesional y un buen tipo. Lo echaremos de menos pero así es la vida. Tenemos que renovar la estructura (del ataque). Ha sido un gran referente para los jóvenes, verlo trabajar tan duro, en los malos momentos siempre ha estado"
Descanso para jugadores
"Mañana veremos un equipo distinto al de Vitoria. Frenkie está fuera para mañana, no se encuentra bien y está decidido. Con Rashford tenemos que esperar, pero es un posibilidad que esté con nosotros"
El futuro
"Mañana Lewandowski será titular. ¿Qué pasará la temporada que viene? No lo sé, estamos en el mercado"
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