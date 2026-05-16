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Hansi Flick en rueda de prensa: el adiós de Lewandowski y la previa del Barça - Betis de LaLiga

Así ha sido la comparecencia del técnico alemán en la previa del duelo entre Barça y Betis de la jornada 37ª de LaLiga EA Sports

Hansi Flick durante la rueda de prensa

Hansi Flick durante la rueda de prensa / Valentí ENRICH / Sport

Víctor González

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