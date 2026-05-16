Hansi Flick en rueda de prensa: el adiós de Lewandowski y la previa del Barça - Betis de LaLiga

Unión del vestuario

"Trato a los jugadores con respeto y espero lo mismo de ellos. Queremos ganar y jugar un buen fútbol, hacer feliz a la gente. Lo mejor es ser honesto, incluso cuando es una decisión que no gustará a todo el mundo, pero lo importante es el equipo. A veces tengo que dar un paso atrás. Pero la clave es que las decisiones no sean para un jugador o dos, si no para el equipo"