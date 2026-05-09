Hansi Flick, en directo: rueda de prensa previa al Barça - Real Madrid de LaLiga, en vivo

El ambiente del vestuario del Barça

"Tenemos una relación fantástica entre todos los jugadores. La Masia es muy especial. Juegan juntos desde que tienen 12-13 años. Puedes ver esa conexión. No diré que nunca ha pasado nada en nuestro vestuario. Somos humanos y cometemos errores, pero lo importante es cómo reaccionas después de eso y estoy muy contento con mi equipo. Tenemos una gran comunicación y eso es muy importante en este trabano".