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Hansi Flick, en directo: rueda de prensa previa al Barça - Real Madrid de LaLiga, en vivo

El entrenador del FC Barcelona comparece ante los medios un día antes del Clásico que puede decidir la competición y proclamar a su equipo campeón

Hansi Flick, en rueda de prensa

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Christian Blasco

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