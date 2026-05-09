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FC BARCELONA
Hansi Flick, en directo: rueda de prensa previa al Barça - Real Madrid de LaLiga, en vivo
El entrenador del FC Barcelona comparece ante los medios un día antes del Clásico que puede decidir la competición y proclamar a su equipo campeón
¿Ha matado el ego al Real Madrid?
"No quiero hablar sobre el Madrid, no es mi trabajo. Pero es verdad que siempre hay que hablar como equipo y no con ego".
Preguntan a Flick si sabe quién es Juanito
"No voy a contestar esta pregunta. Lo siento".
El ambiente del vestuario del Barça
"Tenemos una relación fantástica entre todos los jugadores. La Masia es muy especial. Juegan juntos desde que tienen 12-13 años. Puedes ver esa conexión. No diré que nunca ha pasado nada en nuestro vestuario. Somos humanos y cometemos errores, pero lo importante es cómo reaccionas después de eso y estoy muy contento con mi equipo. Tenemos una gran comunicación y eso es muy importante en este trabano".
Ganar dos ligas contra el Madrid de Mbappé
"Es algo muy importante ganar LaLiga dos veces consecutivas. Eso lo que queremos, dar el último paso para eso mañana. Es para lo que jugamos a fútbol".
¿Exceso de euforia?
"Hemos jugado una temporada fantástica, especialmente las últimas dos, tres, cuatro semanas. Tenemos mucha confianza y eso es lo que quiero ver del equipo. Cuando ves los partidos en casa ves la conexión que tiene el equipo con la afición. Eso será importante mañana".
Su reacción a las peleas del Madrid
"Los enfrentamientos suceden en todas partes. Fue un poco sorprendente, pero no me importa, no es mi club y no es mi equipo. No tengo que pensar en eso".
Gestionar los conflictos
"Lo más importante y lo que aprecio de este club es que todos vamos en el mismo camino. Todo el mundo está ahí. Estas cosas pasan en el fútbol y en la vida. No diré que es normal, pero puede ocurrir. Lo mejor es comunicación, eso lo primero y luego ver cómo se puede controlar".
Ganar el título en el Clásico
"Es importante para la afición, los jugadores, también para nosotros, el staff. Queremos ganar el título, el segundo consecutivo. Es increíble y no es normal aquí en España. No importa nada más. Estamos centrados en eso".
¿Es mejor el Madrid sin Mbappé?
"Es uno de los mejores jugadores del mundo, vamos... Con él en el campo tienen mucha calidad. En cada situación es muy peligroso".
Sobre la situación del Real Madrid
"Lo que queremos ganar el partido en casa. Cuando miramos a los rivales, para ellos también es el Clásico. Todo el mundo está centrado al 100%. Por esto el Clásico es tan importante para todos, para el Madrid y para el Barça. Queremos ganar".
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