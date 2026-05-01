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FC BARCELONA
Hansi Flick, en directo: rueda de prensa previa al Osasuna - Barça de LaLiga, en vivo
Sigue la comparecencia del técnico alemán en la previa del Osasuna - FC Barcelona de la jornada 34ª de LaLiga EA Sports
Final
Hansi Flick se levanta de la silla tras una rueda de prensa en la que no ha querido anticipar festejos o hipotesis de la Liga ya conquistada. Queda ganar a Osasuna y esperar el resultado del Real Madrid en Cornellà.
¡Qué disfurten de una buena tarde de este viernes festivo!
Segunda Liga seguida
"La gente me lo agradece cada día, es un honor para mí. Al final, cuando entrenas a un club como el Barça se trata de ganar títulos. Cuando empezamos este viaje era con este objetivo. Tenemos un ambiente fantástico, cómo jugamos, los unos por los otros, es lo que cuenta. Lo dan todo por este club. El entorno que se vive aquí es fantástico. Todos vamos a la una. La sensación es increíble, incluso cuando pierdes. Agradece cómo juega el equipo, dándolo siempre todo, con confianza y es fantástico de ver. Me hace sentir orgulloso, quiero seguir evolucionando la próxima temporada, pero aún no hemos acabado. Vamos bien para la segunda, pero hay que ganar algunos partidos más".
Lewandowski
"Claro que hemos hablado, pero al final es algo que queda entre nosotros dos. Nos centramos en los cinco partidos y luego hablaremos todos y veremos que pasa".
Xavi Espart
"¿En izquierda o derecha? Puede estar en el primer equipo, me gusta lo que veo de él. De cara a la próxima temporada es una muy buena opción, igual que en los siguientes partidos".
Bernal y Christensen
"De Andreas no estoy seguro de cuando volverá, irá paso a paso"
"Bernal viajará y podría tener algunos minutos"
Derrota de la temporada pasada
"Recuerdo el partido, hicimos muchos cambios en el once inicial y esto no pasará mañana. Pasamos por un buen momento, pero Osasuna también. Tienen ellos la opción de jugar en Europa. Son situaciones diferentes, estamos preparados".
Objetivo de los 100 puntos
"Nos centramos solo en el siguiente partido, obviamente queremos ganar todos los partidos, no se me dan muy bien los números, pero queremos ganar todos los partidos. Nuestro objetivo es jugar al mejor nivel y aprender de los errores. Estoy contento lo que veo en las sesiones, veo un entorno positivo. La situación es muy positiva actuamente".
PSG-Bayern
"Al cien por cien que podemos competir con estos equipos"
Lamine
"Estamos en contacto con los médicos de la selección y evoluciona bien. Lo veremos en la Copa del Mundo. Tiene tiempo y es lo que él quiere".
Penaltis en la Champions
"No quiero malgastar mi tiempo en cosas referentes al arbitraje, no voy a pensar en lo que ha ocurrido".
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