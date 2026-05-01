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Hansi Flick, en directo: rueda de prensa previa al Osasuna - Barça de LaLiga, en vivo

Sigue la comparecencia del técnico alemán en la previa del Osasuna - FC Barcelona de la jornada 34ª de LaLiga EA Sports

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona / Gorka Urresola

Jordi Gil

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