Hansi Flick, en directo: rueda de prensa previa al Barça - Celta de LaLiga

Las bajas del Barça

Siguen de baja Raphinha, Christensen y Marc Bernal. Con la liga encarrilada no es necesario forzar la máquina con el tobillo del de Berga, por lo que apunta a ser baja ante el Celta.

Los que si que reforzarán la convocatoria serán los jugadores del filial Diego Kochen, Xavi Espart, Tommy y Cortés, quienes han vuelto a la dinámica del primer equipo después de disputar un encuentro con el barça Atlètic.