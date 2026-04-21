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Hansi Flick, en directo: rueda de prensa previa al Barça - Celta de LaLiga
Sigue la comparecencia del técnico en la previa del Barça - Celta de la jornada 32ª de LaLiga EA Sports
Flick; "Quiero renovar"
"Mi plan es renovar. Será la última etapa en mi carrera. Tengo muy buenas sensaciones, quiero renovar mi contrato pero no es el momento de hablarlo".
"La Champions es un gran sueño. La vida es esto, tenemos un equipo fantástisco para los próximos años. Tenemos que tomar las decisiones adecuadas para el mercado de fichajes de este verano. El equipo es joven y hay un gran potencial para mejorar más y más. Quiero ser el entrenador en este estadio cuando esté acabado. Siempre digo que doy la mejor con todo mi staff para este club, estoy muy contento como funcionan las cosas aquí, es una segunda familia, hay mucha energía. La eliminación forma parte de nuestro mundo y tenemos que reforzarnos de esto".
Los ánimos después de la eliminación de la Champions
"Para mi cada temporada es un viaje. Tenemos un equipo joven y hace mucho daño, fue especialmente dura esta eliminación. Tenemos que mejorar en los próximos partidos, es algo que nos tiene que motivar para hacer cosas, pulir detalles y mejorar. Estoy muy orgulloso de nuestro equipo. Ahora queremos ganar la liga, cosa que no está hecho pese el cojín de puntos. No será fácil pero tenemos que jugar nuestro mejor fútbol posible, igual que contra el Atlético, darle todo por el club y la afición".
Aparece Flick
Flick: "Todos los partidos que hemos jugado contra ellos ha sido muy difíciles, tenemos que jugar de nuestra mejor forma posible. No será fácil, tienen grandes jugadores que controlan el juego y tenemos que hacer nuestro partido".
El rival
El Celta viene de ser eliminado ante el Friburgo en los cuartos de la Europa League por un global de 1-6. En liga, se sitúan sextos con 44 puntos, a dos del Betis.
Las bajas del Barça
Siguen de baja Raphinha, Christensen y Marc Bernal. Con la liga encarrilada no es necesario forzar la máquina con el tobillo del de Berga, por lo que apunta a ser baja ante el Celta.
Los que si que reforzarán la convocatoria serán los jugadores del filial Diego Kochen, Xavi Espart, Tommy y Cortés, quienes han vuelto a la dinámica del primer equipo después de disputar un encuentro con el barça Atlètic.
El calendario restante
El Celta es uno de los siete últimos rivales que le quedan al Barça esta temporada. Tras medirse a los vigueses, el equipo afrontará cuatro partidos a domicilio y dos en el Spotify Camp Nou, entre ellos el clásico, que podría decidir el campeonato de forma matemática:
- J33: Getafe - Barça
- J34: Osasuna - Barça
- J35: Barça - Madrid
- J36: Alavés - Barça
- J37: Barça - Betis
- J38: Valencia - Barça
Primer partido post Champions
El de mañana será el primer partido del Barça tras caer eliminado en los cuartos de final de la Champions a manos del Atlético. Los azulgranas no lograron remontar el 0-2 de la ida y, pese a imponerse en el Metropolitano (1-2), el conjunto de Simeone selló su pase a semifinales.
Ahora, los azulgranas afrontan el tramo final de la temporada con el objetivo de revalidar el título de liga, uno que tiene bien encarrilado gracias a los nueve puntos de ventaja sobre el Madrid.
¡Buenos días y bienvenidos a la rueda de prensa de Hansi Flick! El técnico alemán comparecerá en breves ante los medios para analizar el duelo liguero de este miércoles entre Barça y Celta, el primero de la temporada sin otras competiciones en juego para los azulgranas.
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