FC Barcelona

Hansi Flick, en directo: rueda de prensa previa al Barça - Atlético de la Copa del Rey

Sigue la comparecencia ante los medios de Hansi Flick para analizar la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey en el Spotify Camp Nou

Hansi Flick tiene claro que quiere hacer posible lo imposible

FC Barcelona

Jordi Gil

