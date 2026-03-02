En Directo
FC Barcelona
Hansi Flick, en directo: rueda de prensa previa al Barça - Atlético de la Copa del Rey
Sigue la comparecencia ante los medios de Hansi Flick para analizar la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey en el Spotify Camp Nou
Hansi Flick mostró un buen tono, arrancó incluso sonrisas de la sala de prensa en un tono distendido. En el vestuario se cree en la remontada, esta es la mejor noticia.
Lamine Yamal
"Lo importante es que el equipo esté enchufado. El primer gol de Lamine vino después de una muy buena recuperación y pase de Fermín. Lamine tiene calidad para estar en el momento idóneo. Después del gol jugó de manera estupenda, me encantó. Necesitamos a todo el mundo, no solo a Lamine".
Cambio de sistema
"Siempre queremos jugar a nuestro estilo. Lo he dicho antes. Hemos pensado en todo lo que podría pasar, en lo que nos podría dar ventaja. Hay que jugar como una unidad, con y sin balón, tenemos que presionar, ganar los unos contra uno. También sacar bien la pelota. Esto pasa con transiciones perfectas de los rivales. No se pueden perder balones".
Remontada en el pasado o vídeo motivacional
"No hablaré de este porque primero debería saberlo el equipo, es una cuestión privada. Creo que no me he encontrado nunca en una situación así, pero no me da miedo"
Araujo
"Si, puede jugar ¿Por qué no? Tenemos un equipo joven, con una buena defensa, ya veremos, no lo puedo decir porque no he decidido el once titular. Conozco sus puntos fuertes y lo tengo que meditar".
Porcentaje
"No lo sé. ¿de ganar? No lo sé, jugamos en casa y queremos ganar. Estamos en casa y hay que hacer más cosas para ganar. No nos rendiremos y todo es posible".
Baja de Lewandowski
"Tendremos que gestionarlo. Hay que aceptarlo. Tuvimos mala suerte. Al girarse se dio un golpe contra el hombro del rival. Marcó después el gol. Perder a un jugador como él, Frenkie, Gavi, Eric o Andreas siempre es complicado. Lo bueno es que das a otros jugadores de demostrar su oportunidad".
Remontada al PSG
"No pienso en pasado ni en futuro, sino en el presente. Conocemos la historia, pero nuestro trabajo es hacerlo bien mañana. No lo hicimos muy bien en el último partido ante el Atlético y quiero ver nuestra mejor versión"
Precipitación
"Siempre es mejor pensar en el primer gol que en el segundo. Tendremos hambre de conseguirlo. Frente al Villarreal vimos un equipo en que todo el mundo lucha y está buena dinámica. Esta es la clave para mañana"
Grada de Animación
"Para mí es importante que todo el mundo pueda animarnos durante el partido. Debe haber una conexión perfecta entre la afición y el equipo. Me encanta esta conexión"
