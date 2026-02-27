Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sorteo ChampionsCuadro Champions octavosRival Barcelona ChampionsRival Madrid ChampionsRival Atlético ChampionsCuándo se juegan octavos ChampionsPractice MotoGPFinal Champions 2026TopuriaMainooCuadro octavos Europa LeagueFrenkie de Jong lesiónAbdeCarvajalBarcelona - Villarreal horarioAlineaciones probables Barcelona - VillarrealHezonja ScarioloLewandowskiAlcaraz SinnerGoleadores ChampionsCampeonato España AtletismoPrestianni ViniciusAlcarazEntradas LEC Finals BadalonaClasificación LaLigaMaldiniElecciones Barça 2026Votar elecciones Barça 2026Camp NouPedrerolJuegos gratis PS Plus marzo
instagramlinkedin

En Directo

FC Barcelona

Hansi Flick, en directo: rueda de prensa previa al Barça - Villarreal de LaLiga

Sigue la comparecencia ante los medios de Hansi Flick para analizar el partido de la jornada 26 en el Spotify Camp Nou

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona

Hansi Flick, entrenador del FC Barcelona / Javier Borrego / AFP7 / Europa P / Europa Press

Roger Meya Pla-Giribert

Roger Meya Pla-Giribert

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL