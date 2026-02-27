Hansi Flick, en directo: rueda de prensa previa al Barça - Villarreal de LaLiga

Flick y las multas por llegar tarde

"La edad no me afecta... siempre era estresante mirar el reloj, y hablé con los capitanes. No me gusta esta presión de tener que tomar decisiones. Hablé con ellos y les dije que lo decidían ellos. Y hasta ahora no ha llegado ni un segundo tarde, así que supongo que ha sido una buena decisión".