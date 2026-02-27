En Directo
FC Barcelona
Hansi Flick, en directo: rueda de prensa previa al Barça - Villarreal de LaLiga
Sigue la comparecencia ante los medios de Hansi Flick para analizar el partido de la jornada 26 en el Spotify Camp Nou
Flick y las multas por llegar tarde
"La edad no me afecta... siempre era estresante mirar el reloj, y hablé con los capitanes. No me gusta esta presión de tener que tomar decisiones. Hablé con ellos y les dije que lo decidían ellos. Y hasta ahora no ha llegado ni un segundo tarde, así que supongo que ha sido una buena decisión".
Sobre una posible renovación: "¿Por qué no? Me encanta el día a día en este club, estoy muy contento con el tiempo y es un honor entrenar al Barça y los jugadores también hacen un trabajao fantástico y todo el mundo puede estar muy orgulloso de ello".
"Los partidos pueden cambiar muchas cosas, pero veo que estamos centrados. Marcamos muchos goles. Pero podemos mejorar, y hay que hacerlo. Hay que ganar, ganar y ganar".
"Queda mucho, pero es como la temporada pasada; si vas ganando, pues es un partido menos; para mí lo más importante es seguir trabajando y ganar. Nunca he mirado las estadísticas. Si al final somos primeros, perfecto. Pero miro en mejorar, es mi trabajo. Estamos aquí para ayudar a los jugadores a dar su mejor versión".
"Todos los equipos tienen estos problemas. Pero tenemos mucha calidad en el equipo, y distintas opciones. Miro en los que pueden jugar. Me lo planteo así, no pienso en quienes no están. No busco excusas o quejas".
100 partidos de Flick con el Barça
"Es un gran honor llegar a esta cifra de partidos. Era un sueño entrenar aquí y disfruto cada día, con los jugadores, la afición... . La presentación del libro era privado... ahora no hay mucho contacto con Laporta porque no está como presidente".
"Estas dos semanas han sido importantes, pero todo se reduce a cómo juegas, en cómo empiezas. El Villarreal tiene a grandes jugadores. Quedan siete partidos antes del próximo paron de selecciones, y nos centraremos en dar nuestro máximo nivel".
Sobre la lesión de De Jong: "No nos gusta perder un jugador de la calidad de Frenkie, veremos como lo gestionamos para los próximos partidos"
"El Newcastle tiene un equipo fantástico, ya lo vimos cuando jugamos allí. Siempre hay que respetar el rival, todo el mundo quiere llegar a la final, y ellos también".
"Recordamos el último partido en Villareal fue una victoria con suerte, ellos tuvieron muchas oportunidades, y al final es algo que tenemos que evitar, no cometer errores inecesarios y por supuesto jugar con nuestro estilo"
