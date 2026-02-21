Hansi Flick, en directo: rueda de prensa previa al Barça - Levante de LaLiga

Le preguntan por dónde han puesto el foco en las conversaciones con los jugadores y su piden cambios

"Creo que todo el mundo está convencido y estos momentos no son fáciles pero la comunicación es vital; hemos sido honestos y abiertos. Les hago preguntas, así trabajo, y creo que es importante porque necesitamos líderes en el terreno de juego y es normal que ellos tengan la palabra y haya comunicación. Y lo que quiero es que ellos también asuman responsabilidad de la situación y creo que lo están haciendo".