FC BARCELONA
Hansi Flick, en directo: rueda de prensa previa al Barça - Levante de LaLiga
Sigue la comparecencia ante los medios del técnico azulgrana tras la última sesión del equipo
Qué han hecho en esta hora de charla
"Hemos recibido muchas ocasiones de los rivales y hemos hablado de qué hay que hacer para mejorar y buscar a nuestro mejor nivel. Ha habido un debate abierto pero he sido claro. Eso es importante, pero nuestro estilo está claro. Hemos dedicado más tiempo de lo previsto".
Le preguntan por dónde han puesto el foco en las conversaciones con los jugadores y su piden cambios
"Creo que todo el mundo está convencido y estos momentos no son fáciles pero la comunicación es vital; hemos sido honestos y abiertos. Les hago preguntas, así trabajo, y creo que es importante porque necesitamos líderes en el terreno de juego y es normal que ellos tengan la palabra y haya comunicación. Y lo que quiero es que ellos también asuman responsabilidad de la situación y creo que lo están haciendo".
Si los jugadores saben lo que está fallando
"Es nuestro trabajo, es nuestra tarea : convencerles y lo que veo es que está convencidos de nuestro estilo y el modo cómo jugamos la temporada pasada y esta. De cinco títulos hemos ganado cuatro. He hablado con muchos jugadores sobre cómo quieren jugar y están todos convncidos al cien por cien. Pero a veces se pierde y a nadie le gusta. Hay que mejorar".
Cómo ha visto al equipo esta semana
"Después dos derrotas y demostrando que hmos ofrecido el mejor nivel creo que ha ido muy bien los dos días libres y puedo ver que los jugadores parecen estar más frescos. Jugamos en casa y hay que ganar porque queremos volver a ganar confianza. Es normal cuando pierdes y no juegas del todo bien se generan dudas pero creo que hemos sido muy honestos, muy abiertos y es la clave para los siguientes partidos. Debemos jugar según nuestra filosofía: mentalidad, bien posicionados y necesitamos hambre, quiero verlo en el equipo".
Empieza la rueda de prensa de Flick
Arranca la comparecencia del alemán con algo de retraso. Hay que recordar que el entrenamiento ha empezado más tarde lo normal por una charla del técnico a sus jugadores.
El Barça ya se ha entrenado de nuevo con la presencia de Pedri, Rashford y Gavi con el grupo. Flick aclarará en su comparecencia el estado físico de los tres. En principio, los dos primeros deberían estar ante el Levante.
La rueda de prensa de Flick está prevista para la 13:00 horas, así, que debería ser inminente.
¡Buenos días y bienvenid@s al directo de la rueda de prenda de Hansi Flick previa al Barça-Levante!
