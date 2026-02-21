Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FC BARCELONA

Hansi Flick, en directo: rueda de prensa previa al Barça - Levante de LaLiga

Sigue la comparecencia ante los medios del técnico azulgrana tras la última sesión del equipo

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick durante la rueda de prensa posterior al entrenamiento del equipo en la Ciudad Deportiva de Sant Joan Despi. EFE/ Andreu Dalmau

Dídac Peyret

