Hansi Flick, en directo: rueda de prensa previa al Barça - Oviedo de LaLiga
Sigue la comparecencia del técnico del FC Barcelona antes del duelo de la jornada 21ª de LaLiga EA Sports
Hansi Flick ha hablado del proceso electoral, que quiere "estabilidad", aunque no ha querido revelar a quién votaría como socio del club.
En el plano deportivo, su objetivo es sumar los tres puntos ante el Oviedo con independencia del resultado del Villarreal-Real Madrid de esta noche La Cerámica. Su objetivo es no tener que ir a remolque, remontando como en los últimos partidos.
Fermín
"Siempre puede darle la vuelta a los partidos. Necesitamos que siempre juegue a este nivel. A veces puede estar más tranquilo con la pelota, pero es su estilo de juego. Nunca sabes lo que pasará. Tiene mucho dinamismo e intensidad. Cuando ataca en los espacios es muy peligroso. Es fantástico delante de la portería. Crea oportunidades y en defensa presiona arriba. Es muy buena opción".
Cubarsí
"Tiene 19 años, acaba de cumplirlos. En los últimos partidos ha jugado muchos minutos y es normal que en algunas situaciones no lo haga al máximo nivel. Tiene mucho potencial. Es uno de los mejores defensores de España"
Proceso electoral
"Conozco a uno o dos de los precandidatos, pero estoy centrado en el momento. Cuando llegue el momento, me informarán y decidiré a quién voto"
Gavi
"Lo veo casi cada día, está entrenando y mejorando mucho. También está tonificando, musculando, está en mejor situación. Hay que mantener la paciencia, paso a paso, no hay que precipitarse, confiamos en nuestro personal porque le queda mucha carrera por delante. No es necesario precipitarse. Si es febrero bien, pero lo importante es que vuelva en buenas condiciones"
Goles encajados
"Hemos cometido algunos errores, por esto nos marcan goles. Quizá tengas razón y sea por una tema de concentración. Durante los 90 minutos hay que estar atentos. Hemos visto rivales como lo dan todo para defender. Nosotros atacamos bien y pensamos que la situación está controlada, pero en defensa hay que estar atentos"
Villarreal-Real Madrid
"No influye en mis decisiones. Queda mucho en la Liga. No sé si tendré tiempo de verlo"
Estrategia
"No tenemos tiempo para entrenarlo, es algo que lo hablamos, fue distinto en Praga. Hacía mucho frío, aunque no quiero dar excusas, ellos tienen a muchos jugadores altos que son difíciles de defender. Tocaron la pelota, no había tiempo para la reacción y puede pasar. Es normal. Confío mucho en el equipo. Tenemos que estar bien situados. Debes utilizar tu cuerpo como puedas. No ha habido jugadores muy altos en la historia del Barça, pero hay que gestionarlo bien".
Socio del Barça
"Si voto sería un secreto en cualquier caso"
Su papel en las elecciones
"En el último año y medio, desde que estoy aquí, ha habido muchos cambios para mejor. No invertimos tanto dinero, pero tomamos decisiones adecuadas de los jugadores que han llegado. Damos oportunidades a los jugadores de La Masia para jugar y mejorar. Estamos en una muy buena situación. Se han hecho muchas cosas bien y es importante para el club tener estabilidad. Veremos que pasa y espero que vayamos en la buena dirección".
