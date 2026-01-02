Hansi Flick, en directo: rueda de prensa previa al derbi Espanyol - Barça de LaLiga

La designación arbitral de García Verdura

"Tendría que estar al margen, pero creo que es un error. Son cosas que no tienen mucho sentido. Se genera una polémica donde no había. Así como yo tomo decisiones, el CTA también las toma, y espero que no vuelva en contra. Es un error, se podía evitar. La presión que tenga para este partido esperemos que no le vuelva en contra. Creo que no es necesario, es meterle una presión que, haga lo que haga, le vendrá en contra. Si ya en un partido normal le miran por encima, imagínate... Si el Espanyol sale beneficiado, es mejor irse de Catalunya".