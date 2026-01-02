En directo
FC BARCELONA
Hansi Flick, en directo: rueda de prensa previa al derbi Espanyol - Barça de LaLiga
Sigue el minuto a minuto de la comparecencia del técnico alemán antes del duelo en Cornellà
Algunos nombres propios
"Hay muchos jugadores de casa jugando cada semana, teniendo en cuenta que es algo complicado. Es para estar muy contentos y orgullosos. Pol Lozano, Puado o Jofre, nadie les ha regalado nada. Los que están saben muy bien lo que cuesta. Si no hay novedad, la única baja será Pickel. Puado y Terrats estarán a disposición".
Más sobre la afición
"La gente está a muerte con el equipo, no me puedo quejar. Seguro que apretarán. La gente está identificada con el equipo, viendo cosas que le agradan, y este aspecto somos responsables que la gente siga con nosotros".
La designación arbitral de García Verdura
"Tendría que estar al margen, pero creo que es un error. Son cosas que no tienen mucho sentido. Se genera una polémica donde no había. Así como yo tomo decisiones, el CTA también las toma, y espero que no vuelva en contra. Es un error, se podía evitar. La presión que tenga para este partido esperemos que no le vuelva en contra. Creo que no es necesario, es meterle una presión que, haga lo que haga, le vendrá en contra. Si ya en un partido normal le miran por encima, imagínate... Si el Espanyol sale beneficiado, es mejor irse de Catalunya".
El recibimiento a Joan Garcia
"Llevo entrenando un año y pico, casi dos, y aquí no hemos matado a nadie. No entiendo esta historia. No pasará nada. La gente es consciente de lo que tiene que hacer, tienen un comportamiento excelente, y ha sido así generalmente. En este aspecto no le daremos más vueltas. Estamos dedicados al tema deportivo, no estamos preocupados de otras cosas. Centrados en el fútbol, lo que marcará el partido. Es un duelo complicado, pero muy motivados para continuar la racha y salir a darlo todo".
Simultáneamente, Manolo González también ha comparecido en rueda de prensa. Estas son algunas de las declaraciones más destacadas.
Y una última sobre Joan
"Le veo centrado en cada situación. Ha jugado muy bien durante este último año, se le tomó la decisión adecuada al ficharle. Está demostrando su enorme calidad y es nuestro número 1 en la portería. No me preocupa en absoluto".
¿Qué le ha dado al Barça?
"He aprendido muchísimo en este año y medio. Me gusta la mentalidad de estar en Barcelona, me encantan vivir aquí. Tengo un staff fantástico, los jugadores son increíbles. La relación con el club y el resto de empleados es fantástica, nos apoyan contínuamente. Todos han puesto de su parte, sobre todo, Deco y Bojan. Es un engranaje que funciona a la perfección y queremos darle lo mejor a los aficionados. Cada día siento lo mismo. Soy consciente de lo que me da el club y siempre daré lo mejor de mí".
La tensión del derbi
"Siempre pienso en positivo. No sé. Tengo la experiencia del último partido y solo esa. Este año puede ser un poco distinto. Todos somos humanos, tenemos que coexistir y el respeto es lo más importante. Espero que todo el mundo se comporte bien".
Eric Garcia y su posición
"Lo veremos mañana. Está haciendo un trabajo fantástico. Con dos centrales con Cubarsí y Gerard forman un triángulo fantástico. La calidad y el nivel que hemos tenido en defensa ha sido muy bueno. Ya veremos mañana".
