Hansi Flick, en directo: rueda de prensa previa al Barça - Elche de LaLiga EA Sports
Sigue el minuto a minuto de la comparecencia del técnico alemán ante los medios antes de la jornada 11
Hansi Flick abandona la sala de prensa sonriente, pese a que no ha querido profundizar más sobre el duelo del Bernabéu. Muchos elogios al Elche y espera que su equipo esté al cien por cien, comandado por Lamine Yamal.
Lamine Yamal y el Madrid
"El Madrid es pasado y no quiero hablar de ello".
Iñaki Peña
"Iñaki es un gran portero, por supuesto, pero nosotros tenemos que hacer un gran partido para ganar los tres puntos. El Elche juega muy bien y nosotros tenemos que ser una unidad. Los aficionados también deben tener la sensación que hacen todo lo posible".
Posición de Lamine
"Ahora mismo la mejor forma de volver a tu nivel es en el puesto que juegas normalmente. En algunas situaciones o partidos está bien que no juegue también en los extremos, también por dentro. Es un gran jugador y puede ser polivalente. Para él lo más importante es tocar la pelota. Cuando lo tiene es cuando puede crear cosas buenas"
Clásico
"No quiero echar la vista atrás porque no es lo mejor que puedo hacer. No es lo mejor estar arriba, detrás de los cristales. Tengo que trabajar para que no me pueda volver a ocurrir"
Cubarsí
"¿Cuántos años tiene? 18, pues es normal que no siempre esté a su máximo nivel. Para mí lleva dos temporadas a un nivel top. Estoy muy contento. Si no está en su mejor versión hay que trabajar con ellos y con el resto. Es trabajo para los técnicos y los jugadores. Dar todo lo que puedan al equipo".
Nivel de los jugadores
"Normalmente no pienso en los lesionados, pero no es fácil gestioanrlo para que los demás lleguen a su mejor nivel. Con Dani y Lewi he visto en los entrenos que están muy bien. Se trata que ellos mejoran el nivel y los otros también. En especial, los jóvenes"
Protección a Lamine
"Hablamos con él, con normalidad, somos muy sinceros, todos entre nosotros y es como funciona mejor. Siempre le voy a proteger y ayudar, es un chico joven, fantástico y seguiremos por el mismo camino".
Joan Garcia
"Joan Garcia entrena bien, va por el buen camino, pero no hay que apretar porque todo evoluciona bien. Con Lewy y Olmo veremos cuanto pueden jugar mañana y ya decidiremos".
Pretemporada
"Nos han venido unas lesiones que hay que aceptar. Llegamos a noviembre y queda mucha temporada".
