En directo
FC BARCELONA
Hansi Flick, en directo: rueda de prensa previa al Oviedo - Barça de LaLiga, en vivo
Sigue el minuto a minuto de la comparecencia del técnico alemán ante los medios antes del duelo de la jornada 6 de LaLiga
Final
Hansi Flick se levanta de la mesa y abandona la sala de prensa.
El alemán ha abordado la situación de Gavi, ha anunciado que Balde aún no volverá ni tampoco Lamine, si bien la evolución de ambos es positiva.
¡Qué pasen una feliz tarde de miércoles! Festivo en Barcelona por la celebración de la Mercè.
Cubarsí
"Es muy bueno, puede jugar en la derecha o la izquierda. No cambia para él. Le gusta más en la derecha, pero al final lo importante es lo que necesita el equipo. Ha mejorado mucho en la izquierda, también en la creación y control de la pelota. Lo hace muy bien".
Gala del Balón de Oro
"Para ser sincero, este tipo de actos no son los que más me gustan, pero no pasa nada, forma parte de mi trabajo. Por eso fui con el resto de la expedición. Hablé allí con celebridades, gente importante... estuve contento de hablar con Matthaus o otros del Bayern de Múnich, que pasaron. Me dicen que les encanta cómo jugamos a fútbol. Es bonito que te digan esto. Al final hay que tener confianza en el equipo. Estoy muy orgulloso de mi equipo. Es importante que otros entrenadores, nuestros técnicos y los jugadores estén contentos"
Dependencia de Lamine
"Lamine verá si debe descansar o no. No solo él, también Pedri o en el caso de otros jugadores que debemos gestionar. Nunca pienso en los jugadores que faltan, sino que me centro en los que tengo. Es importante que los jugadores sienten confianza en sí mismos y en forma. Estoy muy contento con el equipo. No cambiamos las cosas cuando empezamos, cualquier once que ponemos puede ganar. Esto no es un problema".
Rotaciones
"No recuerdo las estadísticas de la temporada pasada, quizá la pasada había muchos lesionados que se incorporaban poco a poco, ahora tenemos lesionados, pero en cada posición tenemos jugadores de mucha calidad. Gestionamos los minutos con estas opciones, oportunidades... Jugar cada tres o cuatro días no es fácil. Tengo mucha confianza y tenemos a muchos jugadores a un gran nivel"
Montjuïc y Spotify Camp Nou
"No he tenido tiempo para visitar el estadio. Llevo más de un año y no he podido. En Montjuïc jugamos la temporada pasada, con momentos fantásticos y no me importa dónde jugar. Lo que cuenta es el nivel que muestre el equipo, da igual Montjuïc, el Johan o el Camp Nou. Queremos jugar con mucho compromiso y potencia"
De Jong
"Nunca he tenido la sensación de que tenga 'haters'. No estoy en las redes sociales y eso es bueno. Creo que todos los seguidores del Barça ven la importancia que tiene. Es fantástico, genial tenerlo en el equipo. Creo que disfruta jugando, entrenando con el equipo, los compañeros, tiene mucha calidad. Así también es con Pedri en el centro del campo. Es un jugador muy importante. Hablo mucho con él porque quiero saber su opinión. Nadie del club piensa de manera diferente a yo".
Bernal
"Cuando creamos que pueda tener minutos, le daremos. En Newcastle no era el momento adecuado, como ante el Getafe. Entrena muy bien y es bueno lo que vemos".
Conversación con Gavi
"No es fácil para un jugador joven recibir esta información, al final, lo verá como nosotros. Lo he despertado esta mañana. Se ha quedado sorprendido, pero había entrenamiento y tenía que estar pronto. Está bien, en un estado de forma adecuado. Tiene calidad para volver, hay que ayudarle, es un profesional y lo necesitamos, con su corazaón, actitud, mentalidad. Es un jugador top. Ahora con la segunda lesión debe tener mucha disciplina, coger el ritmo... le ayudaremos, pero sabe que será duro. Si alguien puede gestionar esto, este es Gavi".
Balde
"Aún no está preparado para Ovideo, quizá el domingo ante la Real Sociedad. No tomaremos riesgos, cuando tengamos luz verde jugará algunos minutos. Antes, no"
